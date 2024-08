Lungomare di Santo Stefano al Mare "al buio": al via i lavori di ripristino, il Comune chiede i danni

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha recentemente approvato una delibera per affrontare un problema urgente legato all'impianto di illuminazione pubblica comunale. Durante la seduta della giunta comunale, tenutasi lo scorso 20 agosto 2024, è stato deciso di intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto funzionamento dell'illuminazione sul Lungomare Cristoforo Colombo, danneggiata a seguito dei lavori per la realizzazione di un'infrastruttura di fibra ottica.

Il guasto è avvenuto lo scorso 31 maggio, quando, durante gli scavi effettuati dalla ditta Sielte Spa, su commissione di Open Fiber Spa, si è verificato un pregiudizio alla linea elettrica dell'illuminazione pubblica. In risposta, l'Ufficio Tecnico Comunale ha dichiarato la somma urgenza dei lavori, incaricando la ditta Prevosto Sas di Sanremo per le opere di riparazione elettrica e la ditta Shaba Costruzioni Srl di Imperia per gli scavi e il ripristino della pavimentazione.

La Giunta, presieduta dal Vice Sindaco Donato Piccirilli, ha quindi approvato la perizia dei lavori, che prevede un costo complessivo di 13.933,49 euro. Le spese sono state coperte grazie alla disponibilità del capitolo di bilancio dedicato, ma il Comune ha deciso di rivalersi sulle ditte esecutrici e committenti per il rimborso delle spese.