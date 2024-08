Una ragazza di 19 anni è stata investita a Sanremo in via Roma, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nelle vicinanze dell'edicola.

Sul posto sono intervenute la croce rossa di Bordighera e l'automedica Alfa 2 di Sanremo, che hanno prestato i primi soccorsi alla giovane, per poi trasportarla in pronto soccorso di Sanremo per ulteriori controlli.