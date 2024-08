Festa patronale di San Secondo a Ventimiglia, chiusi gli uffici e ambulatori Asl1 di Villa Olga

Asl1 comunica all'utenza che in occasione di San Secondo, patrono della città di Ventimiglia, il 26 agosto 2024 gli uffici e ambulatori Asl1 di Villa Olga rimarranno chiusi al pubblico. Nel contempo si informa che a Bordighera, nei locali che ospitano la Casa di Comunità, sarà aperto dalle 8 alle 20 un ambulatorio medico-infermieristico di continuità assistenziale, in modo da ovviare alla chiusura degli studi dei medici di famiglia sulla città di Ventimiglia.

Per contattare la Continuità Assistenziale telefonicamente occorre chiamare il numero verde gratuito 800554400.

Si ricorda che il servizio di Continuità Assistenziale garantisce, in caso di assenza del Medico di Famiglia, l’assistenza medica di base per situazioni non urgenti che rivestono carattere di non differibilità.



Per maggiori informazioni: https://www.asl1.liguria.it/emergenze-e-guardia-medica/guardia-medica.html