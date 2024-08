Bordighera, incidente in monopattino: mobilitazione di soccorsi in via Vittorio Emanuele II (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in serata a Bordighera. Un monopattino è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi in via Vittorio Emanuele II nei pressi della rotonda che si interseca con via Pasteur.

Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per soccorrere il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di circa vent'anni, che sembra aver riportato ferite agli arti. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo.

Sarà compito della polizia, giunta sul posto, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha creato un momentaneo disagio alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia.