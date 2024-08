Pompeiana: rischio crollo muro di contenimento, ordinata la chiusura di via alla Torre

A partire dal 12 agosto, il tratto di via alla Torre, compreso tra l'innesto con strada Comunale Riora e strada Monte Costa, è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa dal sindaco di Pompeiana in seguito a una relazione tecnica che evidenziava un serio rischio di crollo del muro di contenimento presente lungo la strada.

L'ordinanza è stata emessa con carattere d'urgenza per garantire la sicurezza pubblica e prevenire possibili danni a persone e cose. La chiusura della strada sarà in vigore fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza del muro, con l'installazione della segnaletica necessaria e la predisposizione di percorsi alternativi per garantire il transito sicuro di veicoli e pedoni.

La situazione è monitorata attentamente dalle autorità competenti, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso il sito istituzionale del Comune. L'obiettivo è completare i lavori nel minor tempo possibile per ridurre i disagi alla viabilità locale e ripristinare la normale circolazione.