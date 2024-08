Sanremo: potenziamento dell’organico e dei servizi. Assessore Sbezzo Malfei: “In arrivo un nuovo dirigente e un settore dedicato per il cittadino”

“Una riorganizzazione dell’ente in termine di funzionalità, con l’aumento delle figure dirigenziali per una più efficace ridistribuzione degli adempimenti in capo agli stessi dirigenti e il potenziamento dei servizi al cittadino”. Così l’assessore al personale Giuseppe Sbezzo Malfei annuncia le delibere approvate questa mattina dalla Giunta comunale relative all’assunzione di un nuovo dirigente e alla modifica della macrostruttura. “Sono delibere finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e all'organizzazione delle risorse – prosegue l’assessore – nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed ampia flessibilità. Ringrazio il Segretario Generale, dottoressa Monica di Marco, e gli uffici competenti per il lavoro svolto”.

L’assunzione del dirigente prevede l’assegnazione temporanea in comando al Comune di Sanremo di un dipendente di ruolo del Comune di Imperia in qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziati, Cultura, Turismo, Sport, Manifestazioni e Patrimonio. E’ stata individuata la dottoressa Rita Cuffini. Conseguentemente vengono potenziati altri servizi al cittadino, con l’individuazione di un ambito dedicato in cui confluiranno quei settori più implicati nei flussi comunicativi quotidiani (da e verso i singoli e le famiglie), quali: scuola, demografici, protocollo, archivi, flussi documentali e ufficio relazioni con il pubblico. A questo settore dedicato verranno destinate una specifica figura dirigenziale tra quelle presenti, nonché altre 2 figure interne, così da potenziare ulteriormente l’organico.

Inoltre, a settembre si procederà con 5 assunzioni: nuove figure, di diverso ruolo, che verranno destinate ai vari uffici a seconda delle necessità.