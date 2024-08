Fdi Sanremo continua l’attività politica: "Il lavoro svolto dal centro destra nella nostra regione è una buona ragione per andare avanti"

Fratelli d’Italia torna in piazza domani giovedì 22 agosto dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con un gazebo che verrà allestito in Via Escoffier 1 presso la statua di Mike Bongiorno. Saranno presenti il Sen. Gianni Berrino, la Consigliera regionale Veronica Russo, il capogruppo in Consiglio comunale Luca Lombardi assieme al consigliere e coordinatore cittadino Antonino Consiglio, i vice coordinatori cittadini Graziano Pedante e Stefano Bottero, oltre a vari dirigenti di partito e simpatizzanti, la cui collaborazione è, come sempre, è un prezioso contributo alla buona riuscita dell’evento.

Il gazebo, oltre ad offrire un’opportunità di confronto diretto con i cittadini, sarà anche l’occasione per continuare la campagna estiva che mira ad informare i cittadini sulle iniziative del Governo in materia di Fisco, Giustizia Premierato ed Autonomia, riforme di cruciale importanza per il futuro del nostro Paese. Insomma il Governo sta conducendo battaglie molto importanti, tra cui quella in difesa della terza età, Sarà inoltre l’occasione per affrontare il tema delle prossime elezioni regionali di ottobre/novembre e per far conoscere alla comunità le iniziative portate avanti e gli obiettivi raggiunti in questi nove anni dalla Giunta di centro destra, raggiungimenti che offrono un motivo concreto per andare avanti perché una “buona Regione non torna".