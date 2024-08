Bordighera, matrimonio all'ex chiesa Anglicana: scatta il divieto di sosta in via I Maggio

Scatta il divieto di sosta in via I Maggio a Bordighera. Il provvedimento sarà in vigore il 31 agosto e il 1 settembre dalle 14 alle 19 nel parcheggio posto sul retro dell'ex chiesa Anglicana.

In quei giorni i posti auto saranno riservati per coloro che parteciperanno alle celebrazioni di matrimonio previste nell'ex chiesa Anglicana.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico e dei partecipanti, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.