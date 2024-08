Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 21 a domenica 25 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 21 AGOSTO



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘Quiet Night trio’: Ines Aliprandi (piano e voce), Mauro Demoro (contrabbasso), Enzo Cioffi (batteria). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (più info)



21.30. ‘Zazzarazzaz’, Festival della musica jazzata (25ª edizione), concerto dedicato ai ‘Nuovi swingers’ con il quartetto degli Swing 31, strumentisti diciannovenni che si rivisitano lo swing italiano anni Trenta e Quaranta. Apertura di serata offerta da Joe Cova, cantautore di Bolzano, accompagnato dall’armonicista blues Riccardo Grosso. Piazza San Siro, ingresso libero, fino a 22 agosto

21.30. ‘Flashdance - Il Musical’ con Alex Belli e le musiche originali del Film. Regia e coreografia di Enzo Paolo Turchi. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘L'Uomo e il Mare’: mostra di Marcos Marin con sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste. Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30.15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di agosto)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 17.30 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



18.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città altav(fino al 15 settembre): Pittore per un giorno (h 18.30) + Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto Yin & Hang (h 20.30) + Concerto tenore Ulisse Espaillat (h 21)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.30. ‘L’alba della Luna e di Saturno’: osservazioni astronomiche guidate ad occhio nudo e ai telescopi per conoscere le costellazioni estive, la Luna, Saturno e gli oggetti celesti più belli del periodo. Spiaggia di Arziglia. Partecipazione libera in base alla disponibilità, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

20.00. ‘Le Cassarole’: torneo di bocce a coppie per dilettanti alla Bocciofila ‘Lanieri’, fino al 22 agosto

21.30. ‘Musica in Piazza’ con ‘Beat Less’: serata di musica italiana. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.30. Balliamo l'estate: animazione musicale con Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chiorotti



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.15. Per la rassegna Bim Bum Bam, spettacolo ‘Gonfiabili’ in via Martiri della Libertà



DIANO MARINA

21.00. Per la rassegna ‘Due parole in riva al mare’, Matteo Bussola presenta ‘La neve in fondo al mare’ (Einaudi). Dialoga con l’autore Nadia Schiavini. Molo delle Tartarughe

21.00. Extra omnes: visita guidata, in notturna, alla riscoperta dei luoghi storico-artistici del centro cittadino. Ritrovo davanti al Museo Civico

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)



21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Zumba in Piazza Torre Santa Maria

CERVO



17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)



ENTROTERRA

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)

DIANO CASTELLO

21.00. ‘Nascosta al mondo (il fiore di loto interiore)’, performance teatrale di Rossana Ghigo per la sensibilizzazione al fenomeno del ritiro sociale volontario, Hikikomori, ampiamente diffuso ed amplificato negli ultimi anni. Evento a cura dell’Associazione Culturale Number27 con il patrocinio del Comune di Diano Castello e la direzione artistica di Simone Alessio in arte Garibaldi. Chiesa romanica di San Giovanni Battista

DOLCEACQUA



21.30. Commedia dialettale in due atti ‘Tutu pe'ina Camixora Grixa’ messa in scena dalla Cumpagnia du Teatru Ventimigliusu. Piazza G. Mauro, ingresso libero, info 0184 206666

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PIGNA

21.00. Proiezione del documentario ‘Voci dall’Entroterra – Un Viaggio alla ricerca di un’unica voce’ di Simone Caridi e Diego Rossi. Loggia Medievale di Piazza Umberto I

SAN BIAGIO DELLA CIMA



21.00. Spettacolo teatrale ‘I migliori anni..’ del Laboratorio ‘Teatro Abusivo’ che indaga, in modo divertente, il momento dell’adolescenza in varie epoche. Piazza Mazzini (servizio bar a cura de ‘I 4 Cantüi’

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602



NICE



20.00. Nice Jazz Fest 2024: il più longevo festival del Jazz con la partecipazione di diversi grandi nomi della scena internazionale. Place Massena e Théâtre de Verdure, fino al 23 agosto (la programmazione a questo link)



GIOVEDI’ 22 AGOSTO



SANREMO

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



18.30. Evento bilingue (italiano/inglese) dedicato al benessere olistico: una sessione di Yin Yoga, Meditazione Mindfulness e Bagno di Suoni, condotto da esperti del settore (necessario tappetino yoga e cuscino o altro supporto per sedersi comodamente). Auditorium Franco Alfano, offerta libera e consapevole, info e prenotazioni 320 292 1392 (MariaGiovanna)

19.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Diego Genta e Selena Gaslini (duo piano e voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.15-21.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli ‘Prestigi’ con Gaspar. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.15. Per ‘Cinema sotto le stelle 2024’, proiezione film macedone ‘Dio è donna e si chiama Petrunya’ di Teona Strugar Mitevska. Piazza San Costanzo nel centro storico, ingresso libero



21.30. ‘Zazzarazzaz’, Festival della musica jazzata (25ª edizione), concerto rievocazione del Premio Pippo Barzizza con la partecipazione della ‘Sanremo ritmo-sinfonica’ formata dalla Giovane Orchestra ‘Note Libere’ e dagli ‘Swing Kids’, orchestra stabile di Zazzarazzaz. Musiche del Maestro Pregadio e di Barzizza, ma anche Kramer, Canfora, Bacharach e Lucio Battisti. Piazza San Siro, ingresso libero

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Agosto. Forte dell’Annunziata

21.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia in piazzale San Secondo

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.00 & 8.50. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



16.30-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (11ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 25 agosto (il programma a questo link)



18.00. Aperitivo danzante: musica e divertimento al centro sociale bordigotto ‘Insieme senza età’. Villa Levratto in via dei Colli 13 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



20.00. ‘Le Cassarole’: torneo di bocce a coppie per dilettanti alla Bocciofila ‘Lanieri’

TAGGIA ARMA



17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: fiera promozionale a cura dell'associazione Arte & Party. Lungomare

21.00. Per i festeggiamenti di Sant'Isidoro, spettacolo teatrale ‘Strepai come u fi marzu’ della compagnia dialettale ‘Riemughe surve’. Opere Parrocchiali, via San Francesco a Levà

21.30. Per ‘Taggia Bimbi’, ‘Equilibri di un Clown’ con ‘Lello Clown’. Piazza Farini a Taggia

RIVA LIGURE



21.30. Ballo liscio con l’Orchestra ‘I Roeri’. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

9.00. Risveglio muscolare a cura di Uisp tutti i giovedì, fino al 22 agosto

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194

21.00. Serata divulgativa ‘Le tartarughe sulla spiaggia!’. Palco sul mare

DIANO MARINA

21.30. 13ª edizione ‘Estate Musicale Dianese’, ‘Queen Tribute Show – Tributo ai Queen: concerto-spettacolo dei Break Free (Giuseppe Malinconico, Paolo Barbieri, Kim Marino e Sebastiano Zanotto)’. A cura di Associazione Ritorno all’Opera. Villa Scarsella (20/25 euro)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

19.00. Sagra ‘Fa e Desfa’ in Piazzale Olimpia, anche domani

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Animazione musicale con Dj Tex. Piazza Torre Santa Maria

CERVO



17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)



21.30. Per il ‘Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo’, concerto del Trio Orelon formato da Judith Stapf (violino), Arnau Rovira i Bascompte (violoncello), Marco Sanna (pianoforte) con musiche di Mozart, Rihm, Schubert. Oratorio di Santa Caterina (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. Omaggio a Duke Ellington; concerto di classicjazz a cura dell’Inter Play Jazz Trio. Piazza Duomo

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



CIPRESSA

21.30. Cinema ‘En Plein Air’. Piazza Mazzini

COSTARAINERA

18.30. Per la Rassegna letteraria ‘Libri d’estate’, aperitivo con l'autrice Sara Morchio. A cura dell’associazione ‘Le Muse’. Centro storico

DOLCEACQUA

20.30-23.30. 'Metti una sera al Castello’: apertura serale Castello dei Doria (entrata a pagamento)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

MONTEGROSSO PIAN LATTE

21.00. Concerto per Flauto Viola e Clavicembalo a cura dell'Associazione Vallinmusica. Oratorio dell'Annunziata



SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



20.00. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Paolo Bagnasco’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



22.00. Festival Pyromélodique 2024 nella Baia di Juan-les-Pins (più info)

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602

NICE



20.00. Nice Jazz Fest 2024: il più longevo festival del Jazz con la partecipazione di diversi grandi nomi della scena internazionale. Place Massena e Théâtre de Verdure, fino al 23 agosto (la programmazione a questo link)



VENERDI’ 23 AGOSTO

SANREMO

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



21.00. Intrattenimento musicale a cura del Centro di solidarietà ‘L’Ancora’. Piazza San Siro



21.00. ‘Concert Jouet’: concerto comico, un'esibizione musicale esilarante capace di far scaturire un'escalation di risate e buonumore, adatta a tutti, grandi e piccoli. Protagoniste Paola Lombardo alla voce e Paola Torsi al violoncello. Regia è di Lusiella Tamietto, attrice comica. Anfiteatro San Costanzo, ingresso libero



21.30. ‘Brazil’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gerardo Estrada. Auditorium Franco Alfano (più info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie. Passeggiata Aicardi alla Marina (tutti i venerdì fino al 13 settembre)



21.00. Per ‘Musica sotto le gru’, Concorso Ineja bay – ballo. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA



9.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00-24.00. Street Food in Centro città a cura dell’Associazione Fiori Eventi, fino al 25 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

20.30. Concerto del trio Biosphera, composto dal maestro Ruben Friedman al violoncello e dalla maestra Dorothée Foncouberte al violino, con Tango Nuevo e Beethoven. Salone parrocchiale della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso a offerta libera

21.00. ‘Tütu Pe Ina Camijöra Grija’: commedia brillante a cura Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Piazzale San Secondo

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Per la rassegna ‘Tesori del Ponente e condivisioni’, incontro con il CAI di Bordighera, incentrato sui nostri monti e i misteri della speleologia in collaborazione con il Visionarium di Dolceacqua. Giardino della Chiesa Valdese, ingresso libero



21.00. Serata danzante a cura dell'Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi, ingresso libero

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

10.00-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (11ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 25 agosto (il programma a questo link)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

21.30. Serata di musica e ballo con ‘Studio 54’ Disco band. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

21.00. Per i festeggiamenti di Sant’Isidoro, spettacolo musicale con il complesso ‘Mariella Group’. Opere Parrocchiali in via San Francesco a Levà

21.30. Concerto di cantautorato della band pop rock ‘Filodiretto’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, presentazione libro ‘Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza’ di Alessandro Di Battista. Intervista all’autore a cura del giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE

18.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare

19.00. Per la Festa della Musica, concerti diffusi per le vie e piazze

21.00. Concerto ‘Madrigali’ all’Oratorio della Misericordia

DIANO MARINA

18.00. ‘Brindando con Diana!’: evento organizzato in collaborazione con la Delegazione di Imperia e Savona della Federazione Italiana Sommelier (FISAR) alla riscoperta di alcuni aspetti dell’età romana degustando una selezione di vini liguri. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183 497621

21.30. Spettacolo comico Paolo Migone a cura di DM eventi. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

19.00. Sagra ‘Fa e Desfa’ in Piazzale Olimpia, anche domani

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Concerto della Karibe Band Show. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, concerto de ‘I violoncelli del Mozarteum’. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)

CIPRESSA

19.00. ‘Birre vive sotto la torre’ (8a edizione). Torre Gallinaro, fino al 24 agosto (locandina)

CIVEZZA

20.00. ‘Serata cubana’: musica live e servizio ristorante

DOLCEACQUA

19.45. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a Km zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Prenotazione e informazioni: 380 4703395 (english speaking). Cantina Altavia, Località Arcagna

22.00. ‘Autunnonero Ghost Tour Dolceacqua’: gli Storyteller Ginevra e Giovanni condurranno i partecipanti per le vie dell’antico paese dei Doria, tra miti pagani e storie di streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi, in un itinerario notturno alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua. Leggende e tradizioni basate su fatti storici e racconti popolari. Punto d’incontro all’inizio del ponte vecchio, info WhatsApp 347 1402685 (20 euro, biglietti acquistabili sul sito autunnonero.com)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

18.00. Per la rassegna ‘Seconda stella a destra…’ Daniela Bruno presenta ‘Dopa la mareggiata’. Intrattenimento musicale a cura di Giuseppe Bianchi al Pianoforte. Biblioteca Comunale, ingresso libero

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA



19.00. Inaugurazione della manifestazione ‘Vallebon'arte 2024’: dieci giorni di museo a cielo aperto con 14 gli artisti a fuoco che, con le loro opere dialogheranno con angoli, facciate, scorci del centro storico (a cura dell’Accademia Balbo). Piazze e vie del paese, fino al 1 settembre (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Per ‘Jazz au Château, concerto di Boogaloo Jazz quartet (Latin Jazz, hard bop et Jazz funk). Città alta (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602

16.00-22.00. ‘Art3f’: 5ª edizione della fiera internazionale d'arte contemporanea. Espace Fontvieille, fino al 25 agosto (più info)

NICE



20.00. Nice Jazz Fest 2024: ultimo giorno del più longevo festival del Jazz con la partecipazione di diversi grandi nomi della scena internazionale. Place Massena e Théâtre de Verdure (la programmazione a questo link)



SABATO 24 AGOSTO



SANREMO



8.00-17.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2024: Gara Singola, 36 buche stableford 3 categorie - Premi: 1° lordo -1 ° - 2° netto per cat. - 1° Lady - 1° Senior - 1° Ospiti - 1° - 2° netto di giornata cat. unica. Durata 2 giri. Circolo Golf degli Ulivi (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘The Cu3e’ formato da Davide Rock (voce e chitarra), Luca Valenti (basso). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo messo in scena dalla compagnia ‘Remughe surve’ di Montalto. Piazza San Siro, ingresso libero

IMPERIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17,

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

19.00. ‘Caccia al Tesoro del Centenario’ rivolta ai bambini e alle famiglie, alla scoperta degli angoli caratteristici e storici del borgo, con indovinelli e curiosità sulla storia di Caramagna Ligure nella ricorrenza del Centenario della nascita di Imperia. Al termine (h 20 circa) momento conviviale ‘Aperitivo in Piazza’ con la formula ‘porta e condividi’. Frazione Caramagna

19.00. Presentazione documentario ‘Una vita all’assalto’ di Paolo Fazzini e Francesco Principini + intervallo per bicchierata + proiezione documentario alle 21. Csa La Talpa e l’Orologio, Via Argine Destro 625

20.45. Presentazione del libro ‘Cieli Sereni - Trovare Cristo seguendo le stelle (e con l’uso di un telescopio)’ di Don Luca Peyron. A fine evento possibilità di acquisto del libro e con la firma dall’autore (libro non compreso nel biglietto). Planetario all’interno del Museo Navale, info museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto di Andrea Brilla con Luca Schiappacasse. Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00-24.00. Street Food in Centro città a cura dell’Associazione Fiori Eventi, fino al 25 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

19.00. ‘Venti24’: Beach Party sul Lungomare a cura dell’Associazione Ventimiglia Viva

21.30. ‘Il Cielo dal Paradiso Terrestre’: visita guidata con breve introduzione storica del parco e, a seguire, osservazione astronomica dalla terrazza di Palazzo Hanbury a cura dell'associazione Stellaria (15 euro). Giardini Hanbury a La Morola, prenotazione obbligatoria al 0184 229507

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

10.00-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (11ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 25 agosto (il programma a questo link)



10.30. ‘140 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.00. Concerto finale del Campus ‘Note d'aMare’ con presentazione del risultato dello lavoro svolto nei giorni di studio musicale e divertimento. Giardini Lowe, ingresso libero



OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. ‘Musica in Piazza’: cantautorato italiano con la ‘Berben Band’. Piazza IV Novembre

RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.30. ‘Ina festa cun u mortu’: spettacolo dialettale con la Compagnia teatrale di Ospedaletti ‘Nasciui pe’ rie’. Piazza Ughetto

TAGGIA ARMA

21.00. Per i festeggiamenti di Sant'Isidoro, spettacolo musicale con la ‘Uno band’ e con dj ‘Sebastian crossover’. Opere Parrocchiali in Via San Francesco a Levà

SAN LORENZO AL MARE

21.30. Concerto rock della band ‘Oro nero’. Lungomare



DIANO MARINA

21.30. 13ª edizione ‘Estate Musicale Dianese’, ‘Al Cavallino Bianco’: operetta in due atti di Ralph Bénatzky. Interpreti: Domingo Stasi (Leopoldo), Cristiano Scilla (Gioseffa), Alessandro Brachetti (Sigismondo Cogoli), Silvia Felisetti (Claretta H.), Domenico Menini (Piergiorgio Bellati), Federica Venturi (Ottilia Bottazzi), Fulvio Massa (Petronio Bottazzi), Stefano Orsini (prof. Hinzelmann).)’. A cura di Associazione Ritorno all’Opera. Villa Scarsella (20/24 euro)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



10.00. Zumba in Largo Scofferi, Torre Santa Maria (tutti i sabati fino al 31 agosto)

15.00-21.00. Giornata informativa sul primo soccorso, a cura della Croce d'Oro di Cervo. Lungomare delle Nazioni, all'altezza di via Sardegna

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.00. Per la Festa Patronale, processione dal mare, Piazza Torre Santa Maria, con arrivo in piazza Verdi

21.30. Intrattenimento musicale con ‘I Belli fulminati nel bosco’. Piazza Torre Santa Maria

23.15. Per la Festa Patronale, spettacolo Pirotecnico sul Lungomare delle Nazioni

CERVO



17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. ‘Esplorando Badalucco’: visita gratuita del paese con guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo (si raccomanda di indossare scarpe comode e di munirsi di acqua da bere)

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

18.00. Per Bajardo Lectures, il mistero del ‘Paese dei Ranocchi’ di Roberto Berlini. Sala del Castello

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

CIPRESSA

19.00. ‘Birre vive sotto la torre’ (8a edizione). Torre Gallinaro, fino al 24 agosto (locandina)

DIANO CASTELLO

21.00. Serata musicale ‘Musica a Castello’ con concerti di live band in Piazza Quaglia e Piazza Ansaldo Mari con esibizione dei Mercenari e i Noname

DOLCEACQUA

22.00. ‘Autunnonero Ghost Tour Dolceacqua’: gli Storyteller Federica e Giovanni condurranno i partecipanti per le vie dell’antico paese dei Doria, tra miti pagani e storie di streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi, in un itinerario notturno alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua. Leggende e tradizioni basate su fatti storici e racconti popolari. Punto d’incontro all’inizio del ponte vecchio, info WhatsApp 347 1402685 (20 euro, biglietti acquistabili sul sito autunnonero.com)



DOLCEDO

21.00. Per la rassegna ‘Per le vie del Borgo’, ‘Passione Napoletana’: concerto del violoncellista e compositore Lamberto Curtoni accompagnato dalla tiorba di Francesco Olivero. Piazzetta antistante la Chiesa di San Tommaso

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MONTEGROSSO PIAN LATTE

17.30. Prima edizione della ‘Montegrossopianlatte Trail Running’, corsa su sentiero non competitiva fino alla borgata di Case Fasce. Al termine prevista la ‘Cena in Montagna’ (più info)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

REZZO

21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, 'Voltarelli canta Modugno': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con le canzoni di Domenico Modugno. Santuario N. S. Maria Bambina, ingresso gratuito

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

20.00. Sagra dei ravioli: serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Mike e i Simpatici’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA



10.00. ‘Vallebon'arte 2024’: dieci giorni di museo a cielo aperto con 14 gli artisti a fuoco che, con le loro opere dialogheranno con angoli, facciate, scorci del centro storico (a cura dell’Accademia Balbo). Piazze e vie del paese, fino al 1 settembre (più info)



FRANCIA

CANNES

22.00. Festival d’Art Pyrotechnique 2024: fuochi d’artificio a tema ‘La Via della Seta’ a cura dell’azienda cinese Lidu. Baia di Cannes (più info)



MONACO

10.00-20.00. ‘Art3f’: 5ª edizione della fiera internazionale d'arte contemporanea. Espace Fontvieille, fino al 25 agosto (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602





DOMENICA 25 AGOSTO



SANREMO



8.00-17.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2024: Gara Singola, 36 buche stableford 3 categorie - Premi: 1° lordo -1 ° - 2° netto per cat. - 1° Lady - 1° Senior - 1° Ospiti - 1° - 2° netto di giornata cat. unica. Durata 2 giri. Al termine speciale cocktail dalle 17.30 alle 20.00. Circolo Golf degli Ulivi (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti le domeniche di agosto escluso quelle con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



17.00. Per la festa patronale di San Bartolomeo Apostolo, Santa Messa Solenne cantata e processione per le vie del paese con la Banda Musicale Città di Alassio e le confraternite e rinfresco per tutti. Frazione Caramagna

VENTIMIGLIA

10.00-24.00. Street Food in Centro città a cura dell’Associazione Fiori Eventi

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.15. Per il XXVI Festival Organistico Internazionale a cura Rapallo Musica, esibizione di Luca Mariotti, trombone, e Edoardo Mari, organo. Santuario di San Secondo, ingresso libero e gratuito

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00-20.00. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma a questo link)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. Tributo a Lucio Battisti con i Nuovi Solidi e l'Orchestra Note Libere. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. ‘Un mare di affari’: fiera promozionale a cura dell'associazione CNA e imprese italiane. Vie del centro di Arma

18.00. Per i Festeggiamenti di Sant’Isidoro, Santa Messa seguita dalla Processione a Levà

19.00. T.N.T. Taggia Naturun Trail: 3ª edizione 'Corri tra i carrugi di uno dei borghi più belli d'Italia’. Partenza da Piazza Eroi Taggesi nel centro storico (più info)

21.15. ‘Cinema in pineta’: proiezione film commedia ‘Siccità’. Via Lido ad Arma

21.30. ‘Le Luci del Cielo’: spettacolo teatrale con Pino Petruzzelli. Anfiteatro del Castello (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la chiesa di Santa Teresa a Taggia

RIVA LIGURE



21.15. ‘Bim Bum Bam’: cinema all’aperto con proiezione film ‘Taddeo - L’esploratore e la tavola di smeraldo. Piazza Ughetto



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianale

BADALUCCO



21.15. Concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Giardin du Prevostu

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

16.00. Concerto ‘Salotto Bosendorfer’. Chiesa Vecchia

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

17.00. ‘Il Volto nuovo della Profumeria italiana’: Ornella Pastorelli guiderà i partecipanti in un percorso olfattivo per conoscere le creazioni iconiche di alcuni profumieri italiani contemporanei. Museo della Lavanda, ingresso libero

CERIANA

9.00. Festa degli Alpini

21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, 'Voltarelli canta Modugno': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con le canzoni di Domenico Modugno. Piazza Marconi, ingresso libero



CIPRESSA

19.00. ‘Birre vive sotto la torre’ (8a edizione). Torre Gallinaro (locandina)



DIANO ARENTINO



18.30. ‘Trek&Jazz’: percorso in natura sino alla chiesadi Sant’Antonino per assistere al concerto di Rosario Bonaccorso. Partenza dal parcheggio Fontanette, in via Principale, info 335 8742775



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza da Palazzo Stella

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA



10.00. ‘Vallebon'arte 2024’: dieci giorni di museo a cielo aperto con 14 gli artisti a fuoco che, con le loro opere dialogheranno con angoli, facciate, scorci del centro storico (a cura dell’Accademia Balbo). Piazze e vie del paese, fino al 1 settembre (più info)



FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal des îles’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO



10.00-19.00. ‘Art3f’: ultimo giorno della 5ª edizione della fiera internazionale d'arte contemporanea. Espace Fontvieille (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info +377 93 150602





