Sanremo: Gabriele Avagnina, medaglia d’argento nel salto in alto, ricevuto in Comune

Questa mattina l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni ha ricevuto a Palazzo Bellevue Gabriele Avagnina, medaglia d’argento nel salto in alto a Rieti lo scorso luglio, in occasione dei Campionati Italiani Juniores –Promesse, con la misura di 2.5.

“E’ stato un piacere - dichiara l’assessore Sindoni – ricevere Gabriele, giovane e promettente atleta e complimentarmi di persona per questo risultato. Con l’occasione rivolgo un 'in bocca al lupo' agli italiani di società che gareggeranno a settembre. E per questo desidero fargli sapere che Sanremo è con lui. In bocca al lupo!”