Sanremo 2025, Carlo Conti svela il nuovo regolamento del Festival: i big in gara saranno 24

Ci siamo. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, ha delineato le regole per l'edizione 2025, in programma su Rai 1 dall'11 al 15 febbraio.

Il Festival vedrà il ritorno delle Nuove Proposte, con 4 artisti in gara. I big saranno 24 e la serata "Cover" non influirà sul risultato finale, ma assegnerà solo il premio per la miglior reinterpretazione. Nella serata finale, i voti dei 5 finalisti non saranno azzerati, ma cumulati con quelli precedenti. Confermata la Giuria delle Radio, mentre il numero di Big è stato ridotto da 30 a 24.

Svolgimento delle serate:



Prima serata

Tutti i 24 campioni si esibiranno, e saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.



Seconda e terza serata

I 24 big verranno divisi in due gruppi da 12. Nella seconda serata saranno votati dal pubblico (televoto) e dalla giuria delle Radio. Nella terza serata, lo stesso schema sarà ripetuto con gli altri 12 artisti. Anche le Nuove Proposte si sfideranno in due semifinali, una per serata, per determinare i finalisti.



Quarta serata (Cover)

I campioni reinterpreteranno un brano edito fino al 31 dicembre 2024, insieme a un ospite. Saranno giudicati da tutte e tre le giurie, con una votazione autonoma per la serata. Verrà anche assegnato il premio per la miglior cover. Inoltre, si svolgerà la finale delle Nuove Proposte.



Quinta serata (Finale)

I 24 big si esibiranno nuovamente. I voti saranno sommati a quelli delle serate precedenti, escluse le cover, per determinare i 5 finalisti. Questi si sfideranno nuovamente per incoronare il vincitore del Festival.