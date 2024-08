Torna "Bordighera Book Festival": cambia la viabilità in corso Italia

Cambia la viabilità in corso Italia in occasione del Bordighera Book Festival. Dal 21 agosto dalle 8 al 26 agosto alle 14, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, scatterà il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Il provvedimento non sarà valido per gli operatori interessati alla manifestazione, per i mezzi di polizia, di soccorso e della nettezza urbana. Il tratto di corso Italia verrà chiuso con dissuasori anti intrusione. I proprietari di autorimesse e garage che si trovano all’interno della manifestazione, potranno utilizzare il parcheggio sotterraneo di via Canova che sarà destinato ad uso esclusivo per i residenti e aventi diritto, a titolo gratuito. In via Canova, in via Pelloux, in corso Italia da corso Europa a via Manzoni - lato ovest, vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata. Tutti i dehors all’interno dell’area della manifestazione dovranno essere rimossi, qualora creino intralcio alla manifestazione. Nell'area della manifestazione, vige il divieto di transito assoluto a tutti i veicoli ad accezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Dal 22 al 25 agosto, inoltre, all’interno dell’area della manifestazione gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, nonché le attività artigianali che vendono o somministrano prodotti confezionati in bottiglie di vetro e/o lattine, situati nell’area interessata alla manifestazione, non potranno cedere a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori in vetro e/o lattine, al fine di evitare possibili danni a cose e persone. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica e la mescita ai tavoli. Altresì è vietato il semplice possesso, da parte di privati, in pubblico, di bottiglie su tutta l’area della manifestazione. Le trasgressioni saranno punite con sanzione amministrativa.