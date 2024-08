Taglio del nastro, al via l'undicesima edizione del Bordighera Book Festival (Foto e video)

Libri, laboratori, presentazioni letterarie, incontri serali, reading, mostre e stand di case editrici nazionali. Ha preso ufficialmente via, questo pomeriggio, con il taglio del nastro alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari e degli organizzatori il Bordighera Book Festival nella città delle palme. L'edizione 2024 andrà, infatti, in scena da oggi fino al 25 agosto in corso Italia.

L'undicesima edizione prevede, per quattro giorni, stand di case editrici provenienti da tutto il territorio italiano che avranno la possibilità di mostrare le novità editoriali e, come ogni anno, vi sarà anche un settore riservato a incontri letterari con autori locali e di fama nazionale, che saranno intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri si svolgeranno nelle due postazioni allestite nella via: Spazio Buga Buga e Spazio Europa. Gli incontri serali saranno, invece, nei giardini del Palazzo del Parco. Tra gli ospiti vi saranno pure l'autore televisivo Lorenzo Beccati, lo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo Maurizio de Giovanni, la giornalista Lucia Esposito, l'autore di romanzi ascrivibili al genere 'noir mediterraneo' Bruno Morchio, l'attore Pierpaolo Spollon e Andrea Vitali, uno degli autori più premiati e tradotti.

Il pomeriggio odierno è iniziato con il Laboratorio “Casco da astronauta” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio e la presentazione al Buga Buga di “Gli anni ruggenti dei Bagni Margunaira” con Bernardino Veneziano e Roberto Squarciafichi. A seguire allo Spazio Europa, Giuliano Raimondo presenterà “Nell’orto chiuso” Marco Saya Edizioni mentre alle 17.45 al Buga Buga Renata Briano illustrerà “Liguria in cucina” Erga edizioni.

Alle 18 andrà in scena il laboratorio 'Impariamo a ballare il cha cha cha' con il maestro Marino Biglieri dell'ASD Delfi, alle 18.15 allo Spazio Europa Luigi Stefanazzi parlerà de “L’Enigma dell’Oleandro” Astro edizioni, alle 18.30 al Buga Buga Giulio Maria Geluardi illustrerà “Farfalle di pietra” Fusta editore, alle 19 allo Spazio Europa Luciano Villa presenterà "Di pietra e di sogno" Bookabook edizioni, alle 19.15 al Buga Buga Leonardo Massabò farà conoscere “La danza dell’impiccato” Edizioni Antea mentre alle 21 al Palaparco Andrea Vitali interverrà su "Sua Eccellenza perde un pezzo", dove le inquietudini della Bellano di Andrea Vitali si mescolano con le morbidezze del paesaggio lacustre, creando la magica combinazione che ha conquistato il maresciallo Ernesto Maccadò.

La manifestazione, che è inserita nel calendario delle manifestazioni estive della città di Bordighera, è ideata e organizzata da Paola Savella di Espansione Eventi in collaborazione con Donatella Tralci del Mondadori Bookstore di Bordighera con il patrocinio del comune di Bordighera ed è inserita da Regione Liguria nel calendario fieristico italiano. "E' una bellissima manifestazione che si va ad aggiungere ad altri eventi che riguardano i libri e la cultura e che dà da undici anni l'opportunità a turisti e residenti di poter conoscere nuovi editori e nuovi scrittori" - dice l'assessore regionale Marco Scajola, presente all'inaugurazione del Bordighera Book Festival insieme ai consiglieri regionali Veronica Russo e Chiara Cerri, al vicesindaco di Bordighera Marco Laganà, all'assessore Melina Rodà, al consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri, a Paola Savella di Espansione Eventi e a Donatella Tralci del Mondadori Bookstore di Bordighera.

Il Bordighera Book Festival sarà aperto anche domani e sabato dalle 10 alle 23 mentre domenica dalle 10 alle 20. Quest’anno la manifestazione ospita anche l’Accademia Balbo con la mostra “Oltre le parole” Visione, colore, emozione; il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei “Randagi Fortunati”; la delegazione Italiana dell’associazione Amnesty International e la mostra di Chiara Mazzocchi “Frequenze del subconscio”, il corpo vede, l’anima raccoglie, lo spirito distribuisce.