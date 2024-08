Libri, laboratori e presentazioni letterarie: in corso Italia torna "Bordighera Book Festival" (Foto e video)

Libri, laboratori, presentazioni letterarie, incontri serali, reading, mostre e stand di case editrici nazionali. Torna il Bordighera Book Festival nella città delle palme. L'edizione 2024 andrà, infatti, in scena dal 22 al 25 agosto in corso Italia.

L'undicesima edizione, che prenderà il via giovedì alle 16.30, proporrà per quattro giorni stand di case editrici provenienti da tutto il territorio italiano che avranno la possibilità di mostrare le novità editoriali e, come ogni anno, vi sarà un settore riservato a incontri letterari con autori locali e di fama nazionale, che saranno intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri si svolgeranno nelle due postazioni allestite nella via: Spazio Buga Buga e Spazio Europa. Verranno, inoltre, create postazioni per incontri serali nei giardini del Palazzo del Parco. Sul sito dell'evento culturale, gratuito e aperto a tutti, si possono trovare autori, sinossi di tutti i libri che verranno presentati e il programma delle quattro giornate.

La manifestazione, che è inserita nel calendario delle manifestazioni estive della città di Bordighera, è ideata e organizzata da Paola Savella di Espansione Eventi in collaborazione con Donatella Tralci del Mondadori Bookstore di Bordighera con il patrocinio del comune di Bordighera ed è inserita da Regione Liguria nel calendario fieristico italiano. "Torna il Bordighera Book Festival che ogni anno lo sviluppiamo e miglioriamo. Inoltre, diamo un contributo in più visto che il nostro Piano di sviluppo strategico 2021-2030 ha individuato proprio nella cultura una delle tre direttrici di crescita del settore turistico per Bordighera, insieme a outdoor ed enogastronomia. Lavoriamo per rendere questo evento, come facciamo anche per altri riferiti alla cultura, per renderlo essenziale" - dice il sindaco Vittorio Ingenito nel corso della presentazione ufficiale dell'evento - "Solo con la piena consapevolezza della cultura, della storia e dell'arte del nostro territorio e non solo vi sarà la possibilità di crescere e di avere un'identità. Il calendario degli appuntamenti di quest'anno è davvero importante. Ci sono autori sempre più noti e importanti. Ringrazio l'ufficio Turismo che ogni anno si impegna per rendere l'evento unico e tutte le persone che hanno collaborato, come Paola, la Mondadori e l'assessore Rodà per portare Bordighera a una ribalta mediatica. E' fondamentale sviluppare sempre di più questo settore. Ognuno di noi con la lettura riesce ad avere la consapevolezza per affrontare la realtà. Invito tutti, quindi, a visitare il Bordighera Book Festival e a lasciarsi catturare dal fascino dei libri".

"Una nuova edizione del Book Festival, una nuova occasione per aprire le porte del salotto di Bordighera agli autori, alle case editrici e al mondo della letteratura" - aggiunge l'assessore Melina Rodà presente alla presentazione insieme al consigliere comunale Barbara Bonavia - "E' un piacere, ogni seconda metà di agosto, passeggiare tra gli stand e partecipare agli incontri che Paola Savella con la sua Espansione Eventi organizza con entusiasmo. Bordighera è davvero una 'città che legge'. Lo dice anche l'importante riconoscimento che abbiamo ricevuto dal Mibact, che ci ha conferito questo titolo, e lo confermano tutte le iniziative proposte per la promozione e la diffusione della lettura, di cui questo evento è certamente il più importante".

Tra gli ospiti vi saranno anche l'autore televisivo Lorenzo Beccati, lo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo Maurizio de Giovanni, la giornalista Lucia Esposito, Bruno Morchio, Pierpaolo Spollon e Andrea Vitali. "Le persone ormai scelgono di venire a Bordighera in occasione del festival. Noi da sempre abbiamo dato, e continueremo a farlo, spazio agli scrittori locali, alle realtà locali e alla promozione del territorio. Ci sono molti nomi di autori che non risiedono in queste parti ma che hanno ambientato i loro libri nel nostro territorio" - afferma Paola Savella - "Ci saranno tanti ospiti noti come l'autore televisivo Lorenzo Beccati, lo scrittore Maurizio de Giovanni, che dalle sue opere 'I bastardi di Pizzofalcone', 'Mina Settembre' e 'Il commissario Ricciardi' hanno tratto tre fiction televisive, la giornalista attualmente capo della redazione Cultura del quotidiano Libero e che cura la rubrica video 'Un libro in due minuti' Lucia Esposito, l'autore di romanzi ascrivibili al genere 'noir mediterraneo' Bruno Morchio, Pierpaolo Spollon, figlio delle fiction Rai e non solo che è uscito con il suo primo libro e lo viene a presentare, tra i primissimi posti in Italia, a Bordighera. Riportiamo anche quest'anno Andrea Vitali, uno degli autori italiani più premiati e tradotti. Tra gli ospiti vi saranno pure Orso Tosco e Manuel Bova, due importanti autori emergenti del panorama italiano. Una menzione speciale al professor Giorgio Simonelli, a lungo insegnante di Storia della radio, della televisione e cinematografia didattica ginnico-sportiva all'Università Cattolica di Milano e chiuderemo con l'infettivologo e ricercatore, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti".

"Come ogni anno il Bordighera Book Festival ospita l'Accademia Balbo, quest'anno vi sarà la mostra 'Oltre le parole...Visione, colore, emozione'. Vi saranno anche il Gattile di Ventimiglia con le volontarie di 'Randagi fortunati', la delegazione italiana dell'associazione Amnesty International e la mostra di Chiara Mazzocchi 'Frequenze del subconscio', il corpo vede, l'anima raccoglie e lo spirito distribuisce" - svela Paola Savella - "Sono previsti anche laboratori e animazione per bambini, un'occasione per avvicinare i più giovani alla lettura. Un evento come Bordighera Book Festival ha, infatti, lo scopo di portare la cultura per strada".

Ecco il programma del Bordighera Book Festival:

Giovedì 22 agosto

ore 16.30 Apertura stand Case editrici

ore 16.30 Inaugurazione ufficiale

ore 16.30 Laboratorio “Casco da astronauta” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio

ore 17 al Buga Buga Bernardino Veneziano e Roberto Squarciafichi presentano “Gli anni ruggenti dei Bagni Margunaira” Alzani editore

ore 17.30 allo Spazio Europa Giuliano Raimondo presenta “Nell’orto chiuso” Marco Saya Edizioni

ore 17.45 al Buga Buga Renata Briano “Liguria in cucina” Erga edizioni

ore 18 Laboratorio Impariamo a ballare il cha cha cha con il maestro Marino Biglieri dell'ASD Delfi

ore 18.15 allo Spazio Europa Luigi Stefanazzi “L’Enigma dell’Oleandro” Astro edizioni

ore 18.30 al Buga Buga Giulio Maria Geluardi “Farfalle di pietra” Fusta editore

ore 19 allo Spazio Europa Luciano Villa "Di pietra e di sogno" Bookabook edizioni

ore 19.15 al Buga Buga Leonardo Massabò “La danza dell’impiccato” Edizioni Antea

ore 21 al Palaparco Andrea Vitali "Sua Eccellenza perde un pezzo" Garzanti

Venerdì 23 agosto

ore 10 Apertura stand Case editrici

ore 10.30-12.30 Laboratorio ”Razzo Spaziale” con Robirò

ore 16.30-19.30 Blue Space. Alla conquista dello spazio

ore 16.45 al Buga Buga Orso Tosco “L'ultimo pinguino delle langhe” Rizzoli

ore 17 allo Spazio Europa Sandro Massimo Viglino “Diario di un inganno” e “La diagnosi oscura” Erga Edizioni

ore 17.30 al Buga Buga Enzo Barnabà “Il sentiero della speranza” Infinito edizioni

ore 17.45 allo Spazio Europa Luca Valentini “Mare Nostrum” Atene edizioni

ore 18.15 al Buga Buga Walter Vacchino e Luca Ammirati “Ariston La scatola magica di Sanremo” Salani editore

ore 18.30 Laboratorio Impariamo a ballare la rumba con il maestro Marino Biglieri dell'ASD Delfi

ore 18.30 allo Spazio Europa Lucia Esposito “Sorelle spaiate” Giunti

ore 19 al Palaparco Elena Esposito "Un dono" Affiori edizioni. Aspettando il dono. Presentazione di biodanza, musica ed arte a cura di Marco Muratore e Donatella Perno. Consuelo Benedetti ed Enrico Manfredini voci narranti

ore 19 al Buga Buga Maurizia Triggiani e Marco Bottarelli (Disordinary Family) “Io ti vedo” La Corte editore

ore 19.15 allo Spazio Europa Manuel Bova “Un millimetro di meraviglia” Sperling & Kupfer

ore 21 al Palaparco Maurizio de Giovanni “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone” Einaudi editore

Sabato 24 agosto

ore 10 Apertura stand Case editrici

ore 10.30-12.30 Laboratorio “Cascata di Stelle” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio

ore 16.15 allo Spazio Europa Chiara Mazzocchi Conferenza “Frequenze del Subconscio” fra immagini e scrittura in automatismo psichico puro.

ore 16.30-19.30 Laboratorio “Cascata di Stelle” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio

ore 16.45 al Buga Buga Elena Pozzi “Andar per Ville” Itinerario alla scoperta delle dimore storiche del territorio intemelio Alzani editore

ore 17 allo Spazio Europa Rosaria Ardizzone “Una sola verità” Abra Books Narrativa

ore 17.30 al Buga Buga Giorgio Simonelli “Quasi Goal Storia sentimentale del calcio in Tv” Manni editori

ore 17.45 allo Spazio Europa Laura Morniroli “A metà tra cielo e terra” Atene edizioni

ore 18 Laboratorio Impariamo a ballare il Jive con il maestro Marino Biglieri dell'ASD Delfi

ore 18.15 al Buga Buga Lorenzo Beccati “L’Uccisore di seta. Anno domini 1590” Altrevoci ed

ore 18.30 allo Spazio Europa Corrado Chiarabini “Caleidoscopio di umana natura” Genesi editrice

ore 19 al Buga Buga Bruno Morchio “Le ombre della sera” Garzanti e “Maccaia” (graphic novel) Capricorno edizioni

ore 19.15 allo Spazio Europa Alessandro Ogliani “I cento comandamenti” Albeggi edizioni

ore 21 al Palaparco Gigia e Rosella Perfetto, Claudio Marchiori “Sorridi! Sei a Bordighera” De Ferrari editore. Una conversazione sull’umorismo a Bordighera. Presenta Eraldo Mussa.

Domenica 25 agosto

ore 10 Apertura stand Case editrici

ore 10.30-12.30 Laboratorio “Adotta il tuo marzianetto” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio

ore 16.30 allo Spazio Europa Fabiano Mossucca "Una vita... d'oggi" Silele edizioni

ore 16.30-19.30 Laboratorio “Adotta il tuo marzianetto” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio

ore 16.45 al Buga Buga Laura Calosso “L’agave della Regina Vittoria” Aboca edizioni

ore 17.15 allo Spazio Europa Daniela Mencarelli Hofman "Verde mare, blu profondo" Golem Edizioni

ore 17.30 al Buga Buga Pierpaolo Spollon “Tutto non benissimo” Ribalta Edizioni

ore 18 Laboratorio Impariamo a ballare il Jive, Rumba e Cha Cha Cha con il maestro Marino Biglieri dell'ASD Delfi

ore 18.30 Buga Buga Matteo Bassetti “Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” Piemme.