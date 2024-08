Sanremo: turisti delle 'case vacanza' gettano l'immondizia nei cestini del centro della città (Foto)

“Ho finito la vacanza dove butto l’immondizia? Chissenefrega la lascio nei cestini del centro, qualcuno provvederà!” Abbiamo ipotizzato questa affermazione, da parte di chi questa mattina ha lasciato le ‘case vacanza’ del centro di Sanremo, per rientrare a casa.

Girando per via Matteotti abbiamo trovato i cestini dell’immondizia strapieni di ‘rumenta’ facilmente riconducibile a chi era in vacanza nelle case del centro di Sanremo. Quella delle case affittate per pochi o tanti giorni è diventato un business di ampie proporzioni, non solo nella città dei fiori ma ovunque.

Tanto che, per chi cerca un affitto a lunga scadenza ha seri problemi nel trovare un’abitazione. Ma, effettivamente, il giro d’affari delle ‘case vacanza’ è importante sia per i proprietari che per il resto del turismo matuziano, visto che del fenomeno si sono accorti anche gli operatori del commercio, con il deciso aumento degli affari, proprio grazie a chi affitta le case per brevi periodi.

Ma l’educazione del conferimento dell’immondizia dovrebbe rimanere e, invece, questo non accade. E pensare che esistono anche i punti veloci per gettare la spazzatura prima di rientrare a casa ma, probabilmente, in molti se ne fregano letteralmente. Come sempre servirebbero maggiori controlli e, tra l’altro, ci arrivano segnalazioni da diverse zone della città, dove il ritiro dell’immondizia non viene fatto da due giorni.

Accade in quelle zone dove non è presente il ‘porta a porta’ e dove i cassonetti sono strapieni, sia per il classico scarso senso civico che per la mancata raccolta nelle ultime ore. Davvero un peccato perché il ponte di Ferragosto è stato ottimo per Sanremo, un po’ meno per i rifiuti.