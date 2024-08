Sanremo: auto si ribalta in corso Mazzini, donna trasportata in pronto soccorso

Un'automobile intorno alle 9 di sera si è ribaltata in corso Giuseppe Mazzini, nei pressi della rotonda vicino al faro di Capo Verde.

Il veicolo stava procedendo lungo la strada quando, per cause non chiare, si è improvvisamente capottato, andando a urtare altre due vetture e interrompendo l'inerzia del suo movimento in mezzo alla strada, impossibilitato a circolare.

Si è visto necessario l'intervento dei Vigili del fuoco e del carro attrezzi per rimuovere il mezzo da quella posizione, mentre i militi della polizia locale intervenuti sul posto con due vetture si sono occupati delle operazioni di gestione del traffico: l'automobile infatti essendosi fermata in mezzo alla strada rendeva complicata la circolazione degli altri mezzi.

Il conducente, una donna di origine francese, è stata trasportata in pronto soccorso a Sanremo per accertamenti dalla Croce verde di Arma.