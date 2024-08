Santo Stefano al Mare: uomo cade da un muro in via Peirona, intervento dell'elicottero per codice rosso

Un uomo di 70 anni è stato trasportato in ospedale in seguito a una caduta muro in via Peirona, Santo Stefano al Mare. Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Santo Stefano e i vigili del fuoco, che viste le condizioni della persona hanno allertato il servizio di elisoccorso di Genova. Di qui la decisione di far intervenire l'elicottero Drago, con cui l'uomo è stato trasportato dopo i primi soccorsi all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il settantenne ha riportato traumi alla testa e alla parte superiore della schiena, in seguito alla caduta avvenuta in campagna intorno alle 9.40 di stamani.