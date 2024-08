Sanremo: città intasata per il weekend post Ferragosto, code in tutta la riviera e sull'autostrada

Mattinata di passione ma, ne siamo certi, lo saranno anche pomeriggio e sera, per la viabilità di Sanremo in particolare e delle altre città costiere, in questo fine settimana che funge da ‘ponte’ con la giornata di Ferragosto da poco trascorsa.

Città dei fiori letteralmente presa d’assalto in mattinata con le strade principali praticamente in tilt. In particolare la zona della Foce, dove le auto hanno bloccato l’accesso da corso Marconi e via Padre Semeria, dove le auto erano in coda rispettivamente, al confine con Ospedaletti e quasi al casello autostradale.

Il centro è stato invaso dalle auto e dai turisti, con i soliti tanti francesi che sono arrivati per un classico weekend di shopping e gastronomico. Fine settimana, quindi, da ottimi affari per il settore turistico-ricettivo di Sanremo e dell’intera riviera dei fiori, anche se c’è un po’ di preoccupazione per l’allerta meteo diramato per domani.

Non è da escludere che molti villeggianti, che magari avrebbero voluto godere di una ultima giornata di mare domani, possano decidere di partire molto presto proprio per evitare il maltempo e anche le code del controesodo.

Intanto un nuovo assaggio di code lo si vede in queste ore, in particolare al confine italo-francese sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Qualche coda anche nel savonese mentre il clou si attende domani.