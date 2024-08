Sanremo: il violinista Igudesman alla Summer Simphony "Io e Joo crediamo in una musica allegra, la classica non è seria come può sembrare" (Video)

Considerati il lato surreale, ironico ed esibizionista della musica classica, il violinista russo Aleksey Igudesman e il pianista anglo-coreano Hyung-Ki Joo si esibiranno sabato sera all'Auditorium Franco Alfano.

"L'idea è nata diversi anni fa - spiega Igudesman - la musica classica è molto bella, ma anche molto seria, specie come ambiente. Per noi la musica è più allegra, e sperimentiamo già da 35 anni concerti improntati in modo diverso, e da 20 anni lo facciamo insieme"

Questo approccio, spiega Igudesman, è perfetto per i giovani, grazie allo spirito con cui la musica classica viene trattato, mantenendo sempre quel rispetto dovuto che permette di apprezzare lo spettacolo anche a chi già è immerso in questo mondo.