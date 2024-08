Peste suina africana, via libera all'avviso pubblico per i contributi sulla prevenzione

Al via l'avviso pubblico regionale per i contributi sulla prevenzione della diffusione della peste suina africana negli allevamenti con la dotazione finanziaria di oltre 960mila euro, a valere sull'importo già impegnato a favore di Alisa con DGR 961/2022. Per ottimizzare e snellire la promozione dell'avviso, la raccolta delle domande, le verifiche, la stesura della graduatoria e delle liquidazioni è stata posta in essere una nuova convenzione tra Regione Liguria, Filse e Alisa.



"Inoltre - aggiunge il presidente facente funzione - per la valutazione dei criteri e l'approvazione della graduatoria sarà istituita una commissione ad hoc con 3 veterinari delle ASL, uno di Alisa che presiederà la commissione, un rappresentante del Dipartimento regionale Agricoltura, uno del Dipartimento regionale Salute e uno di Filse con funzioni di segreteria. Continua dunque l'impegno sul fronte della limitazione del rischio e dell'eradicazione, certi che il lavoro dei diversi Enti, aziende, volontari proseguirà nella giusta direzione insieme al Governo e al neo commissario straordinario Giovanni Filippini a cui facciamo i nostri auguri di buon lavoro".