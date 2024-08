Il circolo PD di Ventimiglia all'attacco: "Sindaco ospite fisso del Twiga"

"Quando la toppa è peggio del buco. Il sindaco, ospite fisso del Twiga, prima annuncia via social i controlli sul locale in seguito agli esposti presentati e poi, evidentemente insoddisfatto della figura già fatta, dichiara di aver richiesto al titolare di organizzare un 'gala di ringraziamento per le associazioni cittadine'" - dice il circolo PD di Ventimiglia.

"Questo è il rispetto che nutre verso la sua funzione, le norme che dovrebbe tutelare e i suoi concittadini: 'se non hanno più pane, che mangino brioches'” - sottolinea.

"Nel ribadire che le regole devono valere per tutti, amici o meno, ci auguriamo che, oltre ai locali della nostra città, il sindaco cominci finalmente a frequentare anche le sue strade, prendendosi carico dei problemi che continua a fingere di non vedere" - afferma - "Possibilmente con un po’ di sobrietà".