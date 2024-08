Rapina aggravata, ha un mandato d'arresto europeo: fermato a Ventimiglia

Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per rapina aggravata, giunto a Ventimiglia è stato controllato e poi arrestato dalla Polfer.

E' successo nella giornata del 10 agosto, quando gli agenti del posto Polfer di Ventimiglia, impegnati nella quotidiana attività di controllo e monitoraggio per l’emergenza dei migranti diretti oltralpe e di vigilanza dello scalo ferroviario di confine, hanno controllato un cittadino francese. A suo carico è emerso un provvedimento di mandato di arresto europeo (M.A.E.), emesso in data 17 dicembre del 2021, dalle autorità spagnole, per il reato di rapina aggravata previsto e punito dagli artt. 237 e 242.1 del Codice Penale della Spagna, e che doveva espiare due anni di detenzione.

Il cittadino francese è stato così accompagnato presso gli uffici della Polfer, dove, una volta identificato compiutamente e una volta accertato che il provvedimento era attuale e da eseguire, si è proceduto alla notifica del medesimo al destinatario che è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.