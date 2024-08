Ferragosto al lavoro per i vigili del fuoco, una task force è pronta ad intervenire in caso di emergenze

Anche quest’anno, per Ferragosto, i vigili del fuoco saranno presenti per la copertura dell’intero territorio. Le squadre si occuperanno di tutte le emergenze compresi gli eventuali incendi boschivi.

A Ferragosto saranno impiegati 5 uomini in più tra cui il direttore a terra per lo spegnimento degli incendi (che ha fatto corsi specifici a Lamezia Terme) una figura che può rapportarsi, in caso di emergenza, con i piloti del Canadair in volo, le squadre a terra e i volontari.

L’organico sarà composto da 13 pompieri al comando provinciale, 8 a Sanremo e 5 a Ventimiglia per ogni turno di lavoro, ai quali si aggiungono, appunto, i 5 di rinforzo. Una importante organizzazione in previsione del superlavoro anche a Ferragosto.

Nel caso dovesse scoppiare un incendio boschivo sono pronti ad intervenire gli equipaggi specializzati in emergenze anche gravi.

I vigili del fuoco, d’altronde, sono una presenza costante per le persone che in modo diverso vivono il territorio provinciale. Con la loro determinazione e professionalità saranno pronti a scendere in campo a tutela delle persone e del territorio anche a Ferragosto.