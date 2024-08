Ventimiglia avrà uno sportello d'ascolto integrato per persone fragili e disabili grazie alla collaborazione tra due associazioni: Auser Aps e Amici dei Disabili Odv.

Uno sportello multidisciplinare che sarà in grado di accogliere un ampio numero di utenti, grazie alla sua visione integrata e alla varietà di servizi offerti. "A partire da settembre, in via Lamboglia, sarà attivo uno sportello di ascolto dedicato alle persone fragili e disabili" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "E' frutto della collaborazione tra due associazioni già molto attive sul territorio: Auser APS e Amici dei Disabili Odv".

Auser Aps, associazione per l’invecchiamento attivo, svolgerà un ruolo fondamentale visto che, oltre al trasporto sociale già attivo, offrirà anche un supporto che va dall’ascolto delle necessità al sostegno per piccole mansioni quotidiane, fino alla prevenzione delle truffe, un fenomeno purtroppo molto diffuso tra gli anziani negli ultimi anni. "Oggi più che mai, è fondamentale ascoltare le necessità delle fasce sociali deboli, con particolare attenzione agli anziani soli o isolati; incentivare la partecipazione degli anziani a progetti e iniziative che favoriscano l’invecchiamento attivo e il recupero dell’utilità sociale dell’esperienza maturata nella fase attiva della vita; fornire indicazioni per un collegamento iniziale a enti e strutture del territorio deputate a fornire risposte alle problematiche rappresentate; promuovere il calendario delle iniziative culturali ed eventi del territorio - sottolinea il presidente dell'Auser Aps, Federico Bottigli - offrire supporto per le piccole mansioni quotidiane (commissioni, utilizzo del cellulare, appuntamenti presso uffici); prevenire le truffe ai danni degli anziani; fornire compagnia telefonica nelle situazioni di isolamento, abbandono e difficoltà sanitaria. Il coordinamento dello sportello per Auser è affidato al professor Giancarlo Memmo, contattabile al numero WhatsApp 345 063 0267 o via email su auserpuntoascoltoventimiglia@gmail.com".

Amici dei Disabili Odv è un’associazione impegnata a promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità. "Dal 2012, presiede la Consulta delle Associazioni di Volontariato e di Tutela di ASL1 Liguria, impegnandosi per i diritti alla salute per tutti e monitorando l’andamento delle liste di attesa" - dice Amici dei Disabili Odv - "Inoltre, l’associazione è referente per la Consulta Handicap Provinciale per l’abbattimento delle barriere architettoniche e presiede il Comitato PEBA Città di Ventimiglia, lavorando per una città più inclusiva e giusta per tutti".