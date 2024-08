Troppi rifiuti abbandonati a Bordighera, Ingenito: "Saranno ulteriormente incrementati i controlli" (Foto)

"Saranno ulteriormente incrementati i controlli, anche con le telecamere, e verranno sanzionati i condomini che non hanno ancora affisso nell’atrio le regole di conferimento". Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito riferendosi all'abbandono, ormai giornaliero, dei rifiuti, anche ingombranti.

"Le foto, che sono state scattate in diversi punti della città, anche lontano dalle isole ecologiche, dimostrano che non è un'eccezione, al contrario si tratta della quotidianità: ogni giorno, infatti, gli operatori sono impegnati a raccogliere divani sfondati, mobili di ogni tipo, televisori, sacchi di inerti ed altri oggetti che vengono abbandonati senza nessuna cura per il bene comune" - sottolinea il primo cittadino - "Tempo e denaro che spendiamo per far fronte all’inciviltà".

"Troppo spesso diamo colpe a lavoratori che svolgono, invece, la loro mansione con responsabilità e attenzione, dimenticando che dobbiamo loro tutto il rispetto che meritano e soprattutto che una città è pulita solo se i suoi cittadini rispettano le regole" - afferma Ingenito.