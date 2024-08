I Vigili del Fuoco di Sanremo sono intervenuti questa mattina a Pompeiana in via Valloni, per un incidente stradale, che ha visto coinvolta una sola vettura.

Per una probabile manovra errata da parte del conducente, ha terminato la sua corsa sulla fiancata. L'uomo alla guida ha riportato lievi ferite ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Sanremo. Sul posto Carabinieri e 118.