Tolleranza zero contro i furbetti del biglietto RT: potenziati a Ferragosto i controlli su tutte le linee del Ponente

Settimana di Ferragosto bollente per tutti, anche per il personale in servizio della Riviera Trasporti che ha deciso di continuare e soprattutto di intensificare una fase di "tolleranza zero" verso i furbetti del biglietto. Una strategia avviata da alcuni mesi che ha portato un aumento delle sanzioni. Una stretta contro chi pensa di poter viaggiare gratuitamente (e impunemente) sui mezzi del trasporto pubblico.

I controllori di Rt ogni giorno verificano i ticket sui mezzi di trasporto pubblico. Un lavoro che chiede impegno e rispetto del decalogo già bene evidenziato anche sul sito aziendale. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, al personale di servizio; il biglietto obliterato è strettamente personale e non è cedibile; iI passeggero sprovvisto di documento di viaggio o in possesso di titolo o tagliando irregolare è soggetto al pagamento della tariffa ordinaria nonché della sanzione amministrativa determinata ai sensi della legge regionale del 2012 (da 40 a 200 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico). L'utente è tenuto a fornire all'incaricato del controllo le proprie generalità rilevabili da idoneo documento. La mancata esibizione del documento di identificazione è sanzionabile penalmente; prima della salita sui veicoli è opportuno che il passeggero si premunisca del biglietto presso i "Punti Vendita" autorizzati o presso le Biglietterie Aziendali; su tutte le linee i titoli di viaggio a tariffa maggiorata potranno essere acquistati direttamente usufruendo dell’emettitrice a bordo ove presente o richiesti al conducente.