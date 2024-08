Sanremo: scarpe per chi ne ha bisogno sul ciglio dell'aiuola, un modo per aiutare i più poveri (Foto)

Il gesto è simile all’usanza, tutta napoletana, del ‘caffè sospeso’ o ‘caffè pagato’, nata intorno agli inizi del XX secolo in un periodo di forte ristrettezza economica.

Quello scovato ai giardini di fronte all’ex stazione ferroviaria di Sanremo è un caso simile, anche se forse isolato. Qualcuno ha lasciato un paio di scarpe con un foglio su cui ha lasciato le ‘istruzioni’: “Puoi prenderle solo se ti servono – è scritto – altrimenti lasciale a qualcun altro”. E poi anche una raccomandazione green: “Butta il foglio di carta nel cestino, per favore”.

Un modo per aiutare chi sta peggio di noi. Forse non particolarmente consono, visto che ci sono molte organizzazioni che si occupano di aiutare i meno abbienti come ad esempio Caritas e Croce Rossa. Ma è comunque un gesto apprezzabile e ci auguriamo che le scarpe vengano prese da chi realmente ne ha bisogno.