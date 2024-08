Sanremo: condominio in via Panizzi lasciato senza bidoni della spazzatura, i residenti "Devono trovare una soluzione, non sappiamo come gestire i rifiuti" (Foto)

La raccolta differenziata genera nuovamente discordia a Sanremo: questa volta a far sentire la propria voce è un intero condominio locale che, improvvisamente, da inizio agosto si è ritrovato senza i bidoni della spazzatura per i conferimenti.

A quanto raccontano gli inquilini di Palazzo Horizzonti , in via Panizzi, nel corso dell'estate i bidoni della spazzatura condominiali sono stati spostati dalla posizione usuale a un'altra, per ragioni di cui i condomini sono all'oscuro.

" Il problema - spiega il portavoce del palazzo Gian Franco Ciccu Ippocrate - è che hanno messo i bidoni nelle vicinanze di un altro condominio che giustamente ha richiesto che questi venissero tolti da lì. Quando Amaie è intervenuta ha però deciso di portarli via, quindi noi al momento siamo senza un punto dove buttare la nostra spazzatura e dobbiamo arrangiarci come possiamo ".

In prima istanza i condomini hanno cercato di rivolgersi direttamente ad Amaie, per chiedere tramite una PEC che i bidoni di umido e carta vengano riassegnati, anche fuori dal Palazzo Horizzonti, sul marciapiede di pertinenza dell'edificio stesso; la risposta è stata però che ciò non era possibile in quanto no si può collocare tali contenitori di umido e carta all'esterno di aree private.

Una situazione che quindi rende decisamente complicato per i condomini eseguire lo smaltimento dei rifiuti: "Dovremmo portare i nostri bidoni a uso domestico fuori dal palazzo per la raccolta, ma fare questa operazione per 60 nuclei familiari diversi non ci consentirebbe nemmeno più di entrare od uscire dal condominio, oltre all' immagine di scarso decoro ed improvvisazione che farebbe tutta la città di Sanremo" aggiungono.