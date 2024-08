Bollette di Rivieracqua, l'amministratore Giuseppe Torno: "Tutto regolare, diffidiamo chi diffonde false informazioni"

In risposta alle recenti notizie diffuse dai media nelle ultime settimane, l'Amministratore Unico di Rivieracqua SpA, Giuseppe Torno, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire la regolarità delle bollette emesse dalla società in relazione ai consumi idrici.

Secondo quanto affermato dall'amministratore dell'azienda ligure, le tariffe applicate per il calcolo delle bollette sono stabilite dall'Ente di Governo d'Ambito, in conformità con i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Le norme ARERA, infatti, prevedono che la copertura dei costi del servizio idrico integrato, sia per la gestione ordinaria che per gli investimenti in nuove infrastrutture, avvenga attraverso il pagamento delle bollette da parte degli utenti.

"Il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico finanziari del gestore del Servizio Idrico Integrato con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse", fa sapere Giuseppe Torno. "Pertanto il regolare introito derivante dall’emissione delle bollette è condizione necessaria per un corretto e sempre migliore funzionamento del servizio. Si invita quindi l’utenza a effettuare i pagamenti nei termini stabiliti in bolletta. Rivieracqua, pertanto, diffida chiunque a divulgare notizie false volte condizionare l’utenza a non rispettare le condizioni contrattuali. La società ha già dato mandato ai propri legali per tutelarsi nelle sedi opportune".