Nuovo mezzo per la Protezione Civile in provincia: sarà assegnato alla squadra di Diano Castello

Grazie alla Regione Liguria, il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile della Provincia di Imperia ha ottenuto un nuovo automezzo fuoristrada per la lotta agli incendi boschivi. Si tratta di un autoveicolo Ford, attrezzato con modulo antincendio con serbatoio da 500 litri, che si aggiunge a un veicolo simile Toyota, assegnato due anni fa.

Il Direttivo del Coordinamento ha disposto l’assegnazione del nuovo automezzo alla squadra di Protezione civile e Antincendio Boschivo di Diano Castello, mentre il mezzo precedente era stato assegnato alla squadra di Ospedaletti.

Sempre grazie alla Regione Liguria, è stato possibile adeguare e rendere pienamente operativo anche un Iveco Daily 4x4, anch’esso attrezzato con modulo antincendio da 600 litri, che è stato assegnato alla squadra intercomunale di Pigna e Castelvittorio.

Spiega la Presidente del Coordinamento, Alessandra Cerri: “Tutti gli automezzi vengono assegnati in modo temporaneo e restano sempre a disposizione dell’intero territorio, a seconda delle esigenze che si dovessero manifestare. Il Coordinamento imperiese ha ottenuto tali importanti assegnazioni dalla Regione Liguria grazie al grande lavoro svolto in questi anni, non soltanto sul territorio provinciale, ma anche attraverso la partecipazione ad eventi calamitosi nazionali, che hanno visto la partecipazione dei nostri volontari nell’ambito della Colonna mobile regionale di Protezione civile”.