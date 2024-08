Ferragosto, intensificati i controlli antincendio nel Parco Alpi Liguri

Con l'avvicinarsi delle festività di Ferragosto, i controlli per la prevenzione degli incendi saranno intensificati in tutto il territorio del Parco Alpi Liguri. Particolare attenzione sarà dedicata alla Val Nervia, in particolare alle zone di Gouta e Colle Melosa, a causa della prolungata assenza di precipitazioni.

Le autorità hanno espresso gratitudine all'Associazione Nazionale Carabinieri, alla Protezione Civile e a tutte le altre forze impegnate per il loro costante supporto e presenza sul territorio.

"Abbiamo il dovere di tutelare e rispettare la montagna, che appartiene a tutti noi," ha sottolineato il vicepresidente Cristian Rodini, ribadendo l'importanza della collaborazione nella salvaguardia dell'ambiente montano.