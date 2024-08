Bordighera: incontro tra l'Amministrazione e i balneari, Ingenito "Riunione collaborativa"

L’Amministrazione comunale di Bordighera ha incontrato, questa mattina alcuni rappresentanti dei balneari, nell’ambito del confronto con le categorie produttive che è un punto fondamentale per lo sviluppo economico del territorio.

“La riunione si è svolta in un clima di collaborazione. Compatibilmente con la normativa vigente e i più recenti orientamenti giurisprudenziali – ha detto il Sindaco Vittorio Ingenito - gli Uffici del Comune di Bordighera cercheranno di predisporre un bando per la gestione delle concessioni balneari che possa garantire la pianificazione aziendale; il tutto nonostante l’assenza, ad oggi, di una chiara e definita presa di posizione del Governo. Pur lavorando in una condizione di incertezza, i nostri stabilimenti con i loro ristoranti rappresentano un punto di forza di un turismo in crescita che continua a far registrare risultati positivi. Lo testimoniano le parole degli stessi operatori”.

“Non solo – termina Ingenito - essi rappresentano la tipicità del territorio come solo possono fare imprenditori che conoscono a fondo la realtà in cui svolgono la propria attività. Entro il fine settimana l’impegno dell’Amministrazione a fornire un planning delle azioni che porteranno gli Uffici alla pubblicazione del bando”.