Sanremo: un grandissimo successo di partecipanti all'edizione 2024 del 'Pierin Pescatore' (Foto)

Una mattinata di sole, risate e tanto entusiasmo ha accolto ieri, presso il molo del porto vecchio di Sanremo, la tradizionale gara di pesca ‘Pierin Pescatore’. Un evento che, anche quest'anno, ha saputo regalare momenti di pura gioia ai più piccoli e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di assistere.

Organizzata con grande passione dalle associazioni sportive di pesca U Luvassu, il Gabbiano e il Timone, in collaborazione con il negozio di pesca Al Milanes In Mar, la gara ha visto la partecipazione di numerosi bambini. Per molti di loro, è stata la prima esperienza con la pesca sportiva, ma grazie all'organizzazione impeccabile e al supporto di esperti pescatori e genitori, la mattinata si è trasformata in una festa indimenticabile.

“Un ringraziamento speciale – dicono gli organizzatori - va all’assessore al turismo Alessandro Sindoni, che ha dimostrato un impegno straordinario nel rendere questa giornata un successo. La sua presenza ha aggiunto valore all'evento, che ha saputo coniugare sport, educazione ambientale e intrattenimento per tutta la famiglia. Fondamentale anche il contributo della Capitaneria di Porto, che ha concesso i necessari permessi, garantendo che la manifestazione si svolgesse nel rispetto delle norme e con la serenità di tutti i partecipanti. Un plauso va ai numerosi pescatori volontari che, con pazienza e passione, hanno assistito i piccoli pescatori, condividendo con loro segreti e tecniche del mestiere. Senza di loro, la Pierin Pescatore non sarebbe stata la stessa”.

Il vero spettacolo è stato offerto dai bambini. Con il loro entusiasmo contagioso e la curiosità, hanno reso questa giornata unica, riempiendo il porto di risate e di orgoglio. Momenti come questi dimostrano quanto sia importante promuovere iniziative che avvicinino i giovani a pratiche sportive sane e rispettose dell’ambiente. Il successo di ieri non è stato solo di partecipazione, ma ha rappresentato un modello di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Eventi come questo arricchiscono la nostra comunità e lasciano un segno positivo nelle nuove generazioni.

Sotto le classifiche dei Martin e dei Pierin Pescatori, che da 68 anni continuano a essere il cuore pulsante del porto di Sanremo.

Pierin Pescatori (6-12 anni): Pietro Ferrari, Adele Loti, Alessio Tagliani, Jacopo Origlia e Gregorio Gavazzi. Seguono in ordine di classifica: Veronelli Umberto, Fileccia Matteo, Manno Gabriele, De Lisi Leonardo, Ansaldi Alessandro, Scotti Enrico, Brumat Ilenia, Pollano Andrea, De Flavis Ginevra, Mascheroni Gabriele, Bruno Fabio, Volpe Mirko, Scotti Lorenzo, Puntorieri Andrea, Colaccino Santiago, Ferrari Cecilia, Sartori Fausto, Cianfriglia Sofia, Piumatti Matteo, Pinca Lorenzo, Lo Basso Matteo, Manno Sebastiano, Del Sordo Aurelio, Cavagna Jacopo, Corbia Pugliese Lorenzo, Bonardo Matteo, Di Liberto Melania, Bottaro Marco, Cadenazzi Alessandro, Prochelo Filippo, Pandolfi Gabriele, Di Filippo Tommaso.

Pari merito: Borrelli Filippo, Borrelli Edoardo, Grijuela Jacopo, Grijuela Leone, Ricci Tommaso, Mazmykh Giorgio, Timonelli Luca, Baletti Pietro, Secchi Alessio, De Angelis Massimiliano, Colaccino Rebecca, Errante Federico.

Martin Pescatori (13-17 anni): Carlo Reposo, Cristian Seddio, Romeo Nardini, Alessio Faggiani, Matias Bernardi, Martin Bernardi, Leonardo Armonio, Mattia Faggiani.

Con il successo di questa edizione, cresce l’attesa per il prossimo anno. Gli organizzatori promettono già grandi novità per continuare a rendere la Pierin Pescatore un evento imperdibile per i giovani e le loro famiglie.