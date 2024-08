Sanremo: domenica prossima nella Pigna lo spettacolo per bambini all'anfiteatro di San Costanzo

Nuovo spettacolo per bambini nella Pigna, il centro storico di Sanremo, proposto a quattro mani da Pigna Mon Amour e CMC nel centro storico di Sanremo. Domenica alle 21, all'Anfiteatro San Costanzo ecco “Bizzarri equilibri”, spettacolo di clownerie e giocoleria di Lello Clown, dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

Ci sarà spazio anche per la magia e per i giochi di equilibrismo, realizzati mantenendo diversi oggetti in equilibrio, passando da attrezzi circensi ad oggetti più comuni come sedie, attaccapanni e scale.

Lello Clown, alias Raffaele Pecoraro, si forma come educatore circense ed educatore socio pedagogico, cosa che lo porta a sviluppare progetti di circo ludico in contesti educativi usando “l’attrezzo circense come strumento educativo”.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è organizzato da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni e sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura).

Dopo l'appuntamento del 18 agosto, la programmazione estiva degli eventi live gratuiti si chiude, venerdì 23 agosto, con lo spettacolo musicale “Concert Jouet”, sempre in Anfiteatro San Costanzo.