Il gran caldo non accenna a diminuire: le temperature massime a mezzogiorno sfiorano i 37 gradi

Dobbiamo resistere almeno ancora oggi e parzialmente anche domani ma, da mercoledì il caldo afoso e con temperature elevate si attenuerà. La giornata odierna risulterà sicuramente quella più calda, con la colonnina del mercurio che, in alcuni casi potrà sfiorare i 40 gradi ma non sulla nostra provincia.

Permangono condizioni di elevato disagio per il caldo, in particolare nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate. Nel corso delle prossime ore potranno verificarsi isolati rovesci di calore nell'entroterra, che però inizialmente non porteranno frescure particolari.

Già questa notte il caldo ha fatto dormire poco residenti e turisti della nostra provincia, con il picco massimo che si è registrato a Sanremo con 28,4 gradi, seguita da Cipressa con 28,3, Ventimiglia con 27,6 ed Imperia con 27,3. Molte le città con temperature attorno ai 25/26, anche in alcune zone dell’entroterra.

Le zone più fresche sono state: Nava con 13,4 di temperatura minima, seguita da Verdeggia con 16,9, Pieve di Teco 18,1, Rocchetta Nervina 18,9 e Triora con 19,8.

Seppur non ai livelli delle grandi città, le massime di mezzogiorno sono comunque roventi e pure l’umidità rende il clima ancora più caldo. La massima arriva da Borgomaro con 35,8, seguita da Rocchetta Nervina a 35,5, Dolcedo 34,9, Airole 34,8. Le scarse brezze marine abbassano leggermente le temperature sulla costa, con Imperia a 33,6, Ventimiglia a 33,4 e Sanremo 31,1. Per sentire meno caldo bisogna tornare a Nava e Verdeggia con 27,1 e 24,9 gradi a mezzogiorno.

L’umidità non è ai livelli della scorsa settimana ma, in alcune zone sono comunque molto elevati. Troviamo Pieve di Teco all’89%, Verdeggia all’80%, Imperia 73%, Ventimiglia 61%, Sanremo 60%. La più bassa a Seborga con il 35.

Domani alcune deboli infiltrazioni di aria atlantica raggiungeranno con fatica la Liguria, con un'attenuazione solo parziale della morsa dell'afa. Temperature in lieve calo sia nelle massime diurne sia nelle minime della notte in un contesto di umidità relativa che resta su valori medio-bassi.

Mercoledì le temperature saranno in calo, con condizioni di moderato disagio per caldo, localmente ancora elevato nei centri urbani. Sarà una giornata in cui le temperature caleranno.