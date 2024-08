Ventimiglia ospita 'A ludum balistrae": sfida a colpi di balestra antica nel centro storico (Foto e video)

Tina Scappatura conquista il titolo di “Campione societario per il 2024” mentre la coppia composta da Valter Muratore e Roberto Mulattieri vince per la difesa di Porta Marina. Ventimiglia, ieri sera, è tornata nel medioevo con 'A ludum balistrae", il XXXVIII torneo di tiro con la balestra antica. La gara, a cura della Compagnia balestrieri città di Ventimiglia, è andata in scena in piazza Colletta, nel centro storico.

Cittadini e turisti si sono ritrovati immersi nell’atmosfera medievale dei “Giochi delle bandiere". La manifestazione ha visto impegnati i balestrieri della Compagnia balestrieri 'città di Ventimiglia', suddivisi a difesa delle porte cittadine, che hanno riproposto la disfida a cui si sottoponevano annualmente, nel medioevo, i giovani balestrieri, avviati al mestiere della guerra, incoraggiati a questa pratica dal bisogno di sopperire, con una milizia volontaria, alla mancanza di corpi militari stabili, soprattutto per le pressanti necessità di difendersi dai continui attacchi delle città vicine.

A dare spettacolarità e colore alla manifestazione è stata la 'rappresentativa comunale sbandieranti dei sestieri e musici del libero comune marinaro di Ventimiglia', che con acrobatiche figurazioni, accompagnate da musici, costituiti da tamburi e chiarine, ha trasformato un’arte marziale in uno spettacolo di evoluzioni con le bandiere.

Al termine di un’appassionante gara di “verrette” verso il bersaglio si è svolta la premiazione dell'evento che aveva il patrocinio del Comune. Ai vincitori, premiati dal vicesindaco Marco Agosta, è stata consegnata la famosa 'Tacia' medievale che consiste in una 'tazza d’argento'.

I balestrieri, guidati dal conestabile Dario Canavese, si sono cimentati nel “palio” cittadino, sotto lo sguardo vigile del maestro d’armi Domenico Miceli. Per l'occasione erano presenti Stefano Bonelli, Tian Burla, Massimo Conte, Elisa Candente, Antonello Di Caro, Sebastiano Fadda, Luca Lacqua, Leandro Lombardo, Elvira Maniscalco, Fiorenzo Massa, Eugenia Mollar, Roberto Mulattieri, Valter Muratore, Angelo Nicodemi, Tina Scappatura e Graziella Tabiani.

La manifestazione si è svolta in sicurezza grazie alla presenza dell'Anget, degli steward e della polizia locale. "La Compagnia Balestrieri è stata fondata nel 1984 e quest’anno festeggia il 40esimo anno di fondazione con l’organizzazione a Ventimiglia, su delega dell’Amministrazione comunale, del XXXVIII campionato nazionale di tiro con la balestra antica da Banco L.I.T.A.B. che vedrà la partecipazione delle compagnie balestrieri di diverse città: Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Pinerolo e Terra del Sole" - afferma Dario Canavese - "E' il mio ultimo 'A ludum balistrae' perché alla fine dell'anno andrò in pensione. Prima, però, mi sto impegnando a preparare tutto per l'inaugurazione della nuova sede, verso settembre, e poi per il campionato nazionale dove, in gara, Scappatura rappresenterà i balestrieri di Ventimiglia".