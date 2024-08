Sanremo: martedì 20 agosto per la prima volta visite ambulatoriali di Asl 1 Imperiese la sera

Sarà un test ma importante per il futuro delle visite ambulatoriali che verranno proposte dall’Asl 1 Imperiese. Da tempo, infatti, si parla delle lunghe liste di attesa a cui devono sottostare i pazienti della nostra provincia, alla ricerca di ‘spazi’ per svolgere importanti visite o analisi di vario genere.

Proprio per questo Asl 1 ha deciso di fare un tentativo ‘serale’ con l’apertura degli ambulatori, martedì 20 agosto dalle 19 alle 22, in via Carli nel pieno centro di Sanremo.

Verranno fatte visite di ginecologia e dermatologia da parte degli specialisti ambulatoriali interni. Non saranno su prenotazione ma verranno contattati tutti quei pazienti in lista di attesa. E’ un'iniziativa di Asl 1 relativa proprio all'abbattimento delle liste di attesa e l’azienda si augura che, chi ne ha bisogno colga l’occasione.

In futuro sono in programma altre giornate e per altre specialità nei tre distretti socio sanitari: “Anche questa importante iniziativa - afferma il DSS di Asl 1 Dott. Fabrizio Polverini – rientra nel progetto di riduzione delle liste d’attesa, fortemente voluto da Regione Liguria ed in sinergia con Asl1, nell'implementare le attività sul territorio”.

Quella di martedì 20 agosto è la prima volta di una serata di visite ambulatoriali che potrebbe diventare anche la normalità, soprattutto nelle giornate estive che sono ovviamente foriere di grande caldo. La sera i pazienti potrebbero essere decisamente più invogliati a recarsi negli ambulatori dell’Asl.