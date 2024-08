Sanremo: la scomparsa dell'ex giocatore Mario Laura, il cordoglio dei tifosi 'Irriducibili'

Gli Irriducibili Sanremo piangono la prematura scomparsa di Mario Laura ex terzino biancazzurro che vestì la maglia della Sanremese dal 1975 al 1979.

L'anno più importante fu sicuramente quello del Campionato di Serie C2 1978/1979 che vide la promozione dei matuziani passare in C1 dopo un finale travolgente ed esaltante entrando nella leggenda come ‘La Sanremese del Miracolo’ che ancora oggi tutti ricordano. In quell'anno Laura confezionò ben 23 presenze.

“Alla famiglia – dicono gli Irriducibili - le nostre più sentite condoglianze”.