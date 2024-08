Speciale Weekend: vigilia di Ferragosto all’insegna del divertimento, della buona musica e dello shopping sfrenato

Entriamo nel clou dell’estate e si sovrappongono senza tregua gli eventi tantoché risulta veramente difficile decidere quali scegliere. Ma andiamo con ordine e iniziamo con il proporvi alcuni interessanti eventi.

Stand gastronomici e artigianali, rappresentazioni teatrali, concerto con animazione, degustazioni e postazioni musicali quest’oggi animeranno il centro storico di Ventimiglia. Torna, infatti, ‘Dal tramonto all'alba’. L'evento promette animazione per tutta la notte con musica dal vivo, spettacoli teatrali e altre esperienze culturali imperdibili. Il programma prevede alle 18.30 l'inaugurazione con il taglio del nastro in piazza Borea, alle 19.30 l'apertura degli stand gastronomici e artigianali in piazza Borea, alle 21.15 rappresentazioni teatrali in piazza San Giovanni con Liber Theatrum, alle 22 concerto con animazione in piazza Colletta e dalle 19.30 degustazioni e postazioni musicali in via Garibaldi e zone interessate.



A Vallecrosia sbarca Riviera Beer Festival che animerà per tre giorni il lungomare insieme alla Notte Blu. Da oggi e fino a lunedì 12 agosto andrà, infatti, in scena la seconda edizione dell'evento dedicato alla birra e alla gastronomia. Si potranno assaggiare i prodotti dei migliori birrifici artigianali italiani, i piatti dei ristoratori del territorio mentre si ascolta musica live, dj set e concerti di bands musicali.

Il Beer festival sarà, oltre a un luogo dedicato alla degustazione gastronomico-birraia, anche una manifestazione dedicata a eventi culturali: tra questi il Villaggio Artigiano, un luogo dove ammirare e acquistare prodotti di alta qualità ma anche un vivace centro di attività culturali e didattiche. Gli artigiani del comprensorio saranno presenti per mostrare le loro abilità e condividere con il pubblico i segreti dei propri mestieri. L'ingresso sarà possibile dalle 18 di oggi con l'apertura degli stand. Alle 18.30 il primo appuntamento culturale presso l’Arti-Villaggio CNA, con il laboratorio dedicato al marchio ‘Artigiani in Liguria’ dal tema ‘Birra e Dolci un abbinamento possibile’. Seguiranno concerto live e dj set fino all'una, orario di chiusura degli stand.



Un nuovo entusiasmante appuntamento animerà Pieve di Teco. Oggi è infatti in programma l’evento ‘1° Pieve comics’: fumetti, cinema, games, cultura pop e cosplay. La giornata inizierà alle 10 e ad accogliere turisti e visitatori ci saranno stand e mercatini a tema. Ospite d’eccezione sarà il fumettista Frederic Volante che ha disegnato l’ultimo numero di Tex appena uscito, il quale potrà autografare le copie già in possesso oppure le stesse potranno essere acquistate direttamente in loco. Sia a pranzo che a cena è stato organizzato un ampio street food che permetterà di degustare numerose prelibatezze del territorio. L’evento proseguirà tutto il giorno fino alle ore 22.30. In serata invece spazio alla musica con dj set. Il tutto si svolgerà lungo i portici di corso Mario Ponzoni. Non mancheranno per i più piccini i gonfiabili installati presso la piazzetta Brunengo e inoltre la Croce Rossa svolgerà una dimostrazione con manovre salvavita e regalerà palloncini a tutti i bimbi.



Ed eccoci agli spettacoli musicali: torna questo fine settimana l’appuntamento con ‘Piña Festival', prodotto dall'associazione culturale ‘Adventures Sanremo II’, giunto alla quarta edizione. La manifestazione terminerà domenica 11 agosto quindi ancora due giorni di musica e divertimento in diverse location: oltre al centro storico della città (la Pigna), anche villa Ormond e il forte di Santa Tecla saranno coinvolti dall’evento. La novità di quest'anno è l'apertura di un terzo palco in Piazza Cisterna dove avrà luogo un concerto live al giorno, in seguito ad un tour di degustazioni di vino naturale coi produttori Lusenti, Rondelli, Wine Governo e Vini Inversi, che porterà gli avventori a conoscere gli angoli più nascosti della Pigna. I palchi sono: Main Stage in piazza San Costanzo, dove avranno luogo live e i Djset dell'americana Livwutang, l'inglese Millie Mckee e l'australiana Adriana, per citarne alcuni.

Il programma di oggi vede alle 18 Dj set in via Del Popolo alla Pigna e alle 20 in Piazza San Costanzo si esibiranno Redleg on a Roll (Amsterdam), Craig Ouar (Rio de Janeiro), Lefto Early Bird (Bruxelles). Inoltre oggi e domani gli after party del festival avranno luogo all'interno di Villa Ormond. La giornata conclusiva del festival si terrà al Monkey's Beach Club, locale di recente apertura sul lungomare di Sanremo.

Il capoluogo di provincia ospiterà questa sera l’‘Imperia unplugged festival’ in Banchina Aicardi dove ad esibirsi saranno Marina Rei e Irene Busnelli, mentre il Trio Silvio Pozzoli, Moreno Ferrara e Simone Peduzzi terranno un concerto in Zona Tiro a Volo nell’ambito della rassegna ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’.

Continuiamo con gli appuntamenti musicali di quest’oggi: un concerto della band tributo a Ligabue ‘Oro Nero’ è quello che viene proposto in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia mentre in Piazza Baden Powell di Santo Stefano Al Mare riecheggeranno le musiche di Lucio Battisti grazie all’orchestra ‘I Nuovi Solidi’ (che si esibiranno anche domani in piazza Ughetto a Riva Ligure). In piazza Torre Santa Maria di San Bartolomeo al Mare l’intrattenimento musicale è a cura della band ‘Strangevocals’, formazione canora che proporrà un repertorio di hit italiane e internazionali disco, pop e dance-pop, con incursioni jazz, rock e latineggianti, che si snodano dalla fine degli anni '60 fino alle più recenti hit dell'estate.



I grandi classici della Disney invece si potranno ascoltare oggi alle 21.15 presso l'Arena di Bigauda a Camporosso. Verrà, infatti, proposto lo spettacolo di danza e musica dal vivo ‘Disney Musical Fantasy’. Favole e storie, magia e incantesimi ma anche grandi spunti per assaporare le armonie etniche scaturite da eccellenti musicisti come Elton John e Phil Collins per 'Il Re Leone' e 'Tarzan', lasciando ampi spazi alle melodie romantiche ed orientali di 'Aladino' e 'La Bella e la Bestia' scritte da Alan Menken da sempre legato alle opere Disney.

Domani invece si potrà andare a Santo Stefano al Mare per assistere al concerto del gruppo ‘Stavolta mia moglie mi manda a Funk’, ironica cover band che presenterà una performance molto divertente con un mix di canzoni famose completamente rivisitate intramezzate da gag in cui viene coinvolto il pubblico.

‘I Cantautori al Festival’ è il titolo del concerto dell’’orchestra sinfonica si Sanremo in programma domani sera all’auditorium Franco Alfano. Una serata dedicata ai cantautori che hanno partecipato al Festival con un’artista straordinaria, la cantautrice siculo-ticinese Dominique Fidanza, in arte Sighanda.

Un ‘Candle light concert’ invece è in programma a Cervo nell’Oratorio della Chiesa dei Corallini. Ad esibirsi domani sera sarà la violinista Margherita Pupulin Egüez nell’ambito della 61esima edizione del Festival internazionale di musica da camera’.

Per gli appassionati di musica argentina segnaliamo la prima edizione di ‘Onorata Milonga’, a cura di Casa de Tango by Etnotango, in programma domani a Seborga a partire dalle 21 sul palco della spianata tonda dell'anfiteatro di piazza Martiri Patrioti. E per tutti i tangueros, 3 ore di selezioni musicali a cura dei Tdj Alessandro (Nuevo), Tdj El Gringo (Tradizionale e Nuevo) e Tdj Etnotango.

Volendo trascorrere un’intera giornata al fresco delle vallate assaporando il profumo della lavanda allora si deve raggiungere Bajardo dove, nella giornata di domani, lungo le vie del paese si terrà la 17ª edizione di ‘Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna’. La festa avrà inizio alle 10 con il mercatino artigianale lungo le vie del paese con prodotti tipici del territorio: olio, formaggio e miele. L’offerta sarà arricchita da una vasta proposta di artigianato locale e profumatissime creazioni ricavate dalla lavanda. Il gruppo Folk En Rouge animerà le strade, durante tutta la giornata, con l’accompagnamento di organetto, ghironda e fisarmonica. Artisti e creativi, già dal mattino, arricchiranno il borgo con mostre e creazioni di ogni genere. Accanto alla chiesa parrocchiale troverà posto Por Limite El Cielo, opera dell’eclettico artista Diego Santamaria, una scultura, alta oltre due metri, e realizzata con materiali ferrosi di recupero. Dalle ore 15.30 si darà il via a laboratori e dimostrazioni per adulti e bambini a cura degli artigiani ed artisti presenti all’evento. Durante tutta la giornata sarà assicurato il parcheggio con servizio di navetta, presso il campo sportivo a sinistra del Passo Ghimbegna.



In questi giorni c’è anche la possibilità di fare buoni acquisti tramite tre iniziative targate Confcommercio a Sanremo, Bordighera e Diano Marina.

Gran finale dei Saldi estivi a Sanremo con ‘Saldi di gioia’: oggi e domani dalle 9.00 alle 22 e domani dalle i commercianti della città dei fiori proporranno occasioni di shopping strepitose con una vasta scelta di prodotti, da acquistare con gli ultimi ribassi di stagione.

Il centro di Bordighera si trasformerà domani nell’isola pedonale dello shopping per la ‘Giornata commerciale del Ribasso’. Dalle 9.00 alle 19.00 si potrà approfittare delle super offerte dei commercianti cittadini. Ad animare le vie la filodiffusione musicale e uno speciale angolo del gusto.

Anche a Diano Marina domani dalle 8 alle 24, sarà la giornata di grandi occasioni commerciali con il tradizionale evento ‘Dianaffari’. Oltre alle bancarelle dei commercianti con i loro sconti irripetibili, sono in programma degustazioni stuzzicanti nella Piazza del Gusto, tantissimi momenti di animazione per bambini e artigianato artistico.

E se si vuole far divertire i più piccoli la località di Lavina, piccolo borgo incastonato nell’entroterra imperiese nel Comune di Rezzo in Valle Arroscia, organizza la settima edizione della ‘Festa dei Bambini’. A partire dalle 14.30, percorrendo il paese ed il torrente i bambini e ragazzi potranno mettersi alla prova e divertirsi dimostrando destrezza, coraggio, e creatività in giochi di vario genere come il Lavinoca, lo Sparaelastico e il Caracarassa. Saranno inoltre disponibili laboratori a iscrizione obbligatoria dove ogni bambino si potrà cimentare con la propria fantasia attraverso il circo, le bolle di sapone, la natura e la musica. Per non farsi mancare nulla negli angoli del borgo troverete la truccabimbi, due aree pic-nic, l'angolo 0-3 ed il servizio bar. L’ingresso è gratuito ed ogni iscritto riceverà un simpatico gadget ed una buonissima merenda.



Ed eccoci alle segnalazioni delle sagre enogastronomiche. Ai Giardini Lowe di Bordighera ancora una serata gastronomica con musica live: liscio, tango, latino americano, hit anni ‘70’80’90 e swing.

Villa Scarsella a Diano Marina ospiterà oggi e domani la ‘Sagra del Mare’ a cura di Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Anche quest’anno a San Bartolomeo al Mare, in Piazzale Olimpia, il campo Sportivo sarà animato dalla Festa del Popolo: incontri, dibattiti, cucina, bar, musica e ballo saranno il fil rouge della manifestazione. Nei vari gazebo saranno presenti associazioni, stand di libri, artigianato di Cuba, campo giochi per ragazzi.

Spostandoci nell’entroterra andiamo a Rocchetta Nervina che ospiterà la Sagra dei ‘Cruseti’, piatto tipico del paese che consiste in farfalle di pasta fatte rigorosamente a mano, e a Seborga dove si terrà la ‘Sagra dei Ravioli’, una serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’.



Ci fermiamo qui ma certamente abbiamo tralasciato altri appuntamenti degni di nota dunque ricordiamo che potete leggere tutti gli eventi in programma consultando la nostra Agenda Manifestazioni.

