Sanremo Summer Symphony, armonie sinfonico-jazz per “I Cantautori del Festival” con Sighanda

Dopo le emozioni della magica serata con il concerto di Ermal Meta in versione sinfonica, prosegue il programma della Sanremo Summer Symphony e anche il viaggio della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo alla riscoperta del patrimonio musicale del Festival. È di tre anni fa il primo capitolo di "Le più belle canzoni del Festival", una produzione originale tramite la quale la Fondazione rende omaggio ai grandi autori e interpreti che hanno partecipato alla kermesse canora più famosa d'Italia.

Il primo capitolo ha visto come interprete e co-selezionatrice dei brani Vanessa Tagliabue Yorke. Ne è nato nel 2022 il primo concerto con dodici canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Il secondo capitolo - messo in scena nel 2023 - ha visto come interprete Olden. La scelta della canzoni in questo caso si è concentrata sui grandi autori. Brani di grande successo che hanno vinto il premio della critica ai Festival ai quali hanno partecipato, in grado ancora oggi di risvegliare ricordi e generare profonde emozioni nel pubblico. Il terzo capitolo - realizzato in collaborazione con il Club Tenco - andrà in scena oggi, domenica 11 agosto, e sarà dedicato a “I Cantautori del Festival”. Sul palco Sighanda, un'artista fuori dagli schemi che saprà stupire il pubblico dell’Auditorium Franco Alfano.

Sergio Secondiano Sacchi, storico direttore artistico del Club Tenco che ha curato il progetto racconta: "Sighanda è stata scelta perché è un grande talento vocale e ha avuto una grande esperienza in Francia con diverse orchestre. La serata guarda il cantautorato da un osservatorio diverso da quello tenchiano. Innanzitutto il termine cantautore va preso nel senso etimologico originale: è cantautore chi scrive ciò che canta, senza entrare nel merito artistico. Nella logica del Festival i cantautori possono essere presenti sia come semplici interpreti sia come semplici autori. Si cerca quindi di avere una panoramica delle diverse situazioni. Il campo d'indagine si limita, sostanzialmente, agli anni Sessanta, cioè al periodo pre-Tenco e a un repertorio scritto con immediate finalità commerciali".

La scaletta prevede:

1959 Ciao Ciao bambina (in francese), Verde-Modugno-Larue

1960 Romantica, Verde-Rascel

1961 Come sinfonia, P.Donaggio

1962 Quando quando quando, Testa-Renis

1964 Così felice, G.Gaber

1964 E se domani, Calabrese-Rossi

1964 Ogni volta, Rossi-Robifer

1966 Adesso sì, S.Endrigo

1966 Il ragazzo della via Gluck, Celentano-Beretta-Del Prete

1966 Parlami di te, Pallavicini - Vianello

1967 Pietre, Pieretti-Gianco

1968 Debora, Pallavicini-G. Conte

1968 Casa bianca, Don Backy - Lavalle

1969 Un'avventura, Mogol-Battisti

1971 Che sarà, Migliacci-Fontana-Pes

1995 Con Te Partirò, F. Peterson - F. Sartori - L. Quarantotto

Alla direzione del concerto il M° Pino Jodice che sui suoi profili social ha raccontato in queste settimane il progetto: "L'11 Agosto dirigerò la straordinaria Sinfonica di Sanremo con i miei arrangiamenti per Sighanda...'I Cantautori al Festival' con orchestrazioni nuove e raffinate contaminate di Jazz e altro...Ho voluto con me anche dei magnifici giovani talenti nella ritmica, che si son fatti apprezzare già con Amy Stewart e Tony Hadley, come Simone Locarni al piano, Filippo Loi alla chitarra, Frank Masetti al basso, Nicola d'Auria alla batteria, ai sassofoni Alessandro Lenna, Andrea Ciceri, Fra Mazzali e tra i primi violini Anna Glibchuk".

Jodice spiega: "Per comprendere meglio il progetto bisogna immaginare l'incontro tra le melodie straordinarie di questi brani di illustri Cantautori italiani con le armonie e le orchestrazioni di tipo Sinfonico - Jazz prendendo riferimenti come Claus Ogerman, Vince Mendoza (del Live con Joni Mitchell), Maria Schneider, Bob Brookmayer, Gil Evans. Questo ho racchiuso nei miei arrangiamenti e Sighanda li interpreta alla perfezione.Vale proprio la pena venire a questo concerto con la magnifica Orchestra Sinfonica di Sanremo".

Sul sito www.sinfonicasanremo.it sono a disposizione in prevendita i biglietti e gli abbonamenti per tutte le date della rassegna. Biglietti acquistabili anche nei punti vendita di Liveticket sparsi per tutta Italia. Per chi desidera acquistare gli ingressi il giorno stesso del concerto è possibile recarsi al chiosco “Info point” davanti al Cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo dalle 10 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle 20.