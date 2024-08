Sanremo, Ermal Meta e l'Orchestra Sinfonica incantano l'Alfano: "Che emozione" (Foto e video)

Ed è stato proprio bello sognare insieme ad Ermal Meta e all'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Parafrasando uno dei pezzi più celebri del cantautore albanese, il concerto di ieri sera è stato un qualcosa di speciale, dove il cantante, l'orchestra e il coro si sono fusi in un unico elemento, capace di intrattenere ed emozionare l'auditorium Franco Alfano, completamente sold-out.

Sono stati diversi i momenti indelebili, a partire dalla letterina scritta dal piccolo Diego al cantante, per chiedergli di fare gli auguri alla propria mamma e al proprio papà, pronti a diventare nuovamente genitori, passando all'abbraccio finale con il pubblico e, in particolare, con una giovane fan, scoppiata poi in lacrime e infine alla standing ovation dei presenti, impreziosita da diversi minuti ininterrotti di applausi.

Momenti che il pubblico di Sanremo si porterà dentro, proprio come questa edizione della Sanremo Symphony che, per l'ennesima volta, ha saputo stregare tutti, compreso Ermal Meta: "Non capita tutti i giorni di suonare con un’orchestra così piena di bellezza", ha detto durante il concerto, capace di sforare i tempi previsti per via del tanto entusiasmo del cantautore e dei suoi fan.