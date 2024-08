Pigna, escursionisti si perdono a Langan: mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio a Pigna, nei pressi di Langan, per recuperare due escursionisti che si erano persi e non riuscivano più a trovare il sentiero per tornare indietro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Socalp-soccorso alpino e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Per recuperarli, vista la zona impervia, si è alzato in volo anche l’elicottero Drago 152.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Gli escursionisti, che erano un po' spaventati e molto assetati, hanno avuto un leggero malore a causa del caldo, visto che avevano finito le scorte d'acqua.