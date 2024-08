E' morto Alberto Cassini, nel 1986 fu eletto sindaco di Ventimiglia

Ventimiglia è in lutto per la scomparsa di Alberto Cassini, che nel 1986 fu eletto sindaco della città.

"E' stato per un decennio consigliere provinciale e assessore allo Sport. Ha sempre esercitato le funzioni di amministratore con competenza ed equilibrio" - ricorda Lorenzo Trucchi, già consigliere regionale - "Erano gli anni di importanti opere pubbliche: dal depuratore al riordino viario e alle strutture per le attività sportive. Il campo di calcio e di atletica di Vallecrosia è stato possibile grazie al suo impegno. Assistente parlamentare del senatore Lorenzo Acquarone ha saputo sempre coniugare nella sua lunga attività politica la coerenza con l'apertura e il rispetto di tutte le posizioni".

Chi l'ha conosciuto lo ricorda per la sua grande umanità, il suo essere sempre dalla parte dei deboli e per essere stato un politico che ha portato avanti, in maniera laica e moderna, i suoi valori e i suoi ideali cattolico democratici sempre nell'interesse dei cittadini.