Taggia, 800mila euro per la rimozione dell'amianto dalle case popolari: 30 appartamenti coinvolti (Foto e video)

È stato presentato questa mattina un doppio intervento di rimozione dell’amianto da edifici di proprietà di Arte Imperia nel Comune di Taggia. Gli stabili interessati sono rispettivamente in via Borghi n.36, 46, 48 e 50 e in via del Piano 174. In totale verranno stanziati 800mila euro, di cui circa 750mila dalla Regione Liguria.

"Con questa duplice operazione toglieremo tutto l’amianto ancora presente negli edifici di edilizia residenziale pubblica di Taggia – sottolinea l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Un traguardo importante che, fin dall’inizio del nostro mandato, ci siamo prefissati di raggiungere per tutto il territorio ligure. I 750mila euro che stanzieremo andranno ad aggiungersi agli interventi già terminati dal 2017 a oggi nello stesso Comune liberandolo, di fatto, da questo materiale. L’obiettivo è quello di rendere i nostri alloggi più sicuri e confortevoli per gli assegnatari. In totale ne miglioreremo 30 con quanto suddetto entro il 2025”.

Il cantiere di via Borghi vedrà la luce tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025: i numeri di alloggi coinvolti sono 24 e con un costo di 580mila euro. Il secondo invece, quello relativo a via del Piano, inizierà e si concluderà nel 2024: sei gli alloggi coinvolti e 210mila euro il costo per la sua realizzazione.

"Posso dire che c'è davvero tanta soddisfazione per quest'ultimo intervento", spiega il sindaco Mario Conio. "Per me questa è una vera e propria rivoluzione culturale: in questi anni c'è stato un nuovo modo di approcciarsi rispetto alle case popolari ed è per questo che gli interventi sul nostro territorio sono molto sentiti. Si tratta di un ulteriore tassello che dimostra l'attenzione di Arte e della Regione su certi temi".

“Come Arte Imperia stiamo portando avanti, con l’indispensabile regia di Regione Liguria, un lavoro senza precedenti per la rimozione dell’amianto. Gli interventi di Taggia si sommano a quanto fatto negli ultimi anni con il coinvolgimento di circa 150 alloggi e di altrettante famiglie che li abitano – aggiunge l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini -. Continueremo a lavorare per arrivare, in breve tempo, all’eliminazione totale di questo materiale in tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica in provincia di Imperia”.