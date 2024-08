Sanremo, "servizio e informazioni di Riviera Trasporti inaffidabili": la segnalazione

"Penso sempre di aver assistito al peggio e, ogni volta, devo ricredermi". Con queste parole una lettrice, Sabrina, desidera segnalare l'inaffidabilità del servizio della Riviera Trasporti nella tratta Sanremo-Andora.

"Autobus delle 15:58 da Bussana per Andora non pervenuto. Autobus delle 16:28 da Bussana verso Andora c'era a metà perché si fermava a Imperia" - dice raccontando l'esperienza che ha vissuto nella giornata odierna - "Chiedo all'autista informazioni e, peggio che nei peggiori film malavitosi, non sa nulla, quasi non parla. Arrivo a Imperia 17:20, sul cartellone si indica alle 17:35 l'autobus per Andora. Alle 17:40 lo stesso tabellone indica le 18:05. Chiedo al capo piazza, che pacifico guarda gli orari e mi dice: 'per un'ora non ha nulla'. Stavo quasi per andarmene a prendere un caffè, quando vedo un autobus arrivare, quasi un'illusione, con la scritta 'Andora'. Quindi, oltre a essere inefficienti i trasporti posso dire che non sono affidabili neanche le informazioni di chi dovrebbe saperne qualcosa".

"Ma mettere un GPS sugli autobus? Fare una pagina web con il posizionamento? Avvertire l'utenza? È passato di moda?" - domanda Sabrina.