Bordighera, rinnovi delle concessioni balneari. Trucchi: "Il Comune deve prendere decisioni operative urgenti!"

Nella mattinata odierna si è svolto lo sciopero dei balneari che hanno espresso il loro disagio e la loro contrarietà per la assenza di decisioni governative relative alla annosa vicenda dei rinnovi delle concessioni e alle gare connesse. Come è noto attualmente le attività relative a questo importante comparto economico che interessa in modo profondo la nostra Regione vengono svolte in regime di proroga. A fine 2024 si aprirà un enorme punto interrogativo per il futuro e in assenza di un qualche intervento normativo del governo nazionale sarà indispensabile che i singoli Comuni provvedano".



Ad intervenire sull'argomento è Giuseppe Trucchi del gruppo consigliare di Bordighera 'Insieme' che continua: "Il Comune di Genova, quello di Imperia e anche altri Comuni più piccoli hanno predisposto delibere organizzative ed orientative. Il nostro Comune di Bordighera sta valutando la situazione. In seguito ad una interpellanza da me presentata in occasione del Consiglio Comunale svoltosi nello scorso mese di Luglio il Sindaco ha acconsentito a convocare un incontro con i rappresentanti della categoria dei balneari che si terrà Lunedi 12 Agosto. Spero vivamente che possano essere prese decisioni operative urgenti considerando il tempo ormai ristretto che ci separa da fine anno e il rischio che nella assenza di normative si creino situazioni di confusione".