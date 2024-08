Sanremo: proseguono le attività di lavaggio e pulizia strade, l’assessore Moscato “Avanti senza sosta per tutta la stagione estiva”

“Avanza spedito il cronoprogramma di lavaggio e pulizia strade e ringrazio Amaie Energia per il lavoro svolto. Questo potenziamento delle operazioni permette interventi più accurati e proseguirà senza sosta di giorno in giorno, per tutta la durata della stagione estiva”. Così l’assessore all’ambiente Ester Moscato in riferimento all’attività di pulizia della città in pieno svolgimento.

In particolare, in questi ultimi due giorni il lavaggio strade e marciapiedi ha interessato:

- via Galilei (sino al Borgo e anche il terzo tratto sino all’incrocio con via Martiri)

- Pigna

- zona San Siro – Siro Carli

- via Lamarmora

- via della Repubblica

- zona case popolari San Martino

- strada San Martino

- via Nobel

- via Anselmi

- corso Cavallotti

- via Ruffini

- via XX Settembre

- via Pallavicino

- corso Garibaldi (lato monte)