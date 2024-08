Bordighera: firmato il contratto di appalto, a breve l'ex Anglicana avrà l'impianto di climatizzazione

E’ stato firmato oggi il contratto di appalto per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera. A seguire saranno consegnati i lavori, calendarizzati in modo da non creare disagi per eventi e manifestazioni già programmati nel centro culturale.

L’intervento è stato quasi completamente finanziato grazie a un contributo ministeriale di 90.000 euro per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il costo totale dei lavori ammonta a 102.000 euro.

L’impianto di riscaldamento a gas metano attualmente in uso (caldaia a basamento e unità interne) sarà dismesso e sostituito dal nuovo impianto di climatizzazione estiva ed invernale, con il duplice obiettivo di garantire elevato confort e contestualmente consentire un apprezzabile risparmio economico senza dimenticare sostenibilità e riduzione delle emissioni.

Saranno tra l’altro possibili una più efficace regolazione e il funzionamento in caldo, in freddo e con la semplice deumidificazione; quest’ultima funzione è particolarmente utile in un polo espositivo come l’ex Chiesa Anglicana, poiché permette di ospitare opere sensibili ai tassi di umidità dell’aria.