In arrivo oltre 25 milioni per la riqualificazione dei piccoli Comuni liguri

Sono 46 i progetti dei piccoli Comuni a essere ammissibili ai finanziamenti, per oltre 25 milioni 630mila euro, previsti dal “Bando pubblico per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”.

“Una boccata di ossigeno per i piccoli Comuni, presidi fondamentali, che rappresentano la stragrande superficie territoriale della regione, per lo più boschiva e a rischio dissesto idrogeologico – afferma il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Finalmente ora potranno mettere in atto progettualità importanti, a beneficio delle comunità locali liguri”.

Il bando finanzia interventi per la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio; la mitigazione del rischio idrogeologico; la salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici; la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; la promozione dello sviluppo economico e sociale e l’insediamento di nuove attività produttive; la ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

Destinatari del bando: i piccoli Comuni compresi nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 che, singolarmente o per il tramite delle Unioni di Comuni, hanno presentato un progetto nel limite massimo finanziabile di 700 mila euro.

I Comuni beneficiari della nostra provincia sono: Apricale, Badalucco, Caravonica, Diano Castello, Diano San Pietro, Lucinasco, Montalto Carpasio, Pompeiana, Seborga, Vasia.

Il dpcm 2 agosto 2024, che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al momento sono stati finanziati solo i primi 144 progetti (dunque quelli di Montalto Carpasio e Moconesi), ma la graduatoria rimarrà valida per tre anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, con possibilità di attingervi per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie.

La graduatoria a questo link